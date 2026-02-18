Federația Română de Fotbal (FRF) a publicat un bilanț special referitor la perioada de mercato de iarnă, în care este prezentată situația tuturor transferurilor internaționale în Superliga României, definitive sau sub formă de împrumut de jucători, ce au vizat seniori, din perioada 1 ianuarie 2026 – 17 februarie 2026.

Singura echipă din Superliga care n-a adus fotbaliști din afara României

Universitatea Craiova e singura echipă din actualul sezon al Superligii care n-a operat transfer internațional în mercato de iarnă până acum. Liderele la acest capitol sunt CFR Cluj și FK Csikszereda, fiecare cu câte șapte transferuri, informează FRF.

La CFR Cluj au fost aduși: Aliev (Osters / Suedia), Masic (Zrinjski Mostar / Bosnia-Herțegovina), M. Popa (FC Torino / Italia), D. Crișan (Mallorca / Spania), Zahovic (Gornik Zabrze / Polonia), Sula (Zimbru Chișinău / Moldova) și Huja (Pogon Szczecin / Polonia).

La Csikszereda au venit: Gustavinho (Vila Nova / Brazilia), Kabashi (Botev Vratsa / Bulgaria), Bettini (Guemes / Argentina), Loeper (Helsingborg / Suedia), Z. Nagy (Puskas Akademia / Ungaria), Tajti (Ujpest / Ungaria) și Kleinheisler (Grazer AK / Austria).

Petrolul Ploiești ocupă poziția secundă

Cinci transferuri:

Petrolul Ploiești: An. Dumitrescu (Slavia Praga / Cehia), D. Rodrigues (Zimbru Chișinău / Moldova), N. Dumitrache (Tubize / Belgia), M. Ion (CD Olivais / Portugalia), N. Boateng (Jeonbuk FC / Coreea de Sud).

Patru transferuri:

Unirea Slobozia: T. Lungu (Petrocub Hîncești / Moldova), Dahan (Zimbru Chișinău / Moldova), Ponde (Maritimo / Portugalia), Tsoungui (FC Ararat / Armenia);

T. Lungu (Petrocub Hîncești / Moldova), Dahan (Zimbru Chișinău / Moldova), Ponde (Maritimo / Portugalia), Tsoungui (FC Ararat / Armenia); UTA: Tordai (Zalgiris / Lituania), Lungu-Bocean (Austria Salzburg / Austria), Budihală (Escola Varșovia / Polonia), Ndon (Milsami Orhei / Moldova);

Trei transferuri:

Dinamo: Tarbă (Celta Vigo / Spania), M. Duțu (AC Milan / Italia), Beckett (Aalborg / Danemarca);

Tarbă (Celta Vigo / Spania), M. Duțu (AC Milan / Italia), Beckett (Aalborg / Danemarca); FC Hermannstadt: Chorbadzhiyski (Botev Vratsa / Bulgaria), Simba (Sandvikens / Suedia), Zargary (Beitar Ierusalim / Israel);

Chorbadzhiyski (Botev Vratsa / Bulgaria), Simba (Sandvikens / Suedia), Zargary (Beitar Ierusalim / Israel); Rapid: D. Paraschiv (Oviedo / Spania), Moruțan (Aris Salonic / Grecia), Tallison (Red Bull Bragantino / Brazilia);

D. Paraschiv (Oviedo / Spania), Moruțan (Aris Salonic / Grecia), Tallison (Red Bull Bragantino / Brazilia); U Cluj: Coubiș (Sampdoria / Italia), O. Mendy (La Louviere / Belgia), Stanojev (Kairat / Kazahstan);

Două transferuri:

FCSB: A. Duarte (Ujpest / Ungaria), Arad (Kairat / Kazahstan);

A. Duarte (Ujpest / Ungaria), Arad (Kairat / Kazahstan); Metaloglobus: D. Popa (Genclerbirligi / Turcia), Toutou (La Louviere / Belgia);

D. Popa (Genclerbirligi / Turcia), Toutou (La Louviere / Belgia); Oțelul Galați: B. Paz (Zimbru Chișinău / Moldova), Balli (Vaughan SC / Canada);

Un transfer: