Basarab Panduru îl voia schimbat la pauză! Coșmarul lui Șumudică s-a trezit în repriza a doua derby-ului

”U” Cluj s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci restant din runda a 4-a din Superliga, care s-a disputat pe terenul „feroviarilor”.

Golurile „șepcilor roșii” au fost marcate de Macalou (51', 71') și de Mendy (55'), iar reușita „feroviarilor” i-a aparținut lui Drazic (14').

Basarab Panduru, surprins de felul în care ”U” Cluj a întors partida: „Nu ştiu cum l-a lăsat”

Fostul component al „Generației de Aur” a analizat cum a decurs meciul jucat în Gruia și a recunoscut că după prima repriză nu se aștepta ca ”U” Cluj să întoarcă rezultatul.

Basarab Panduru consideră că, în afara celor trei jucători scoși de Bergodi la pauză, și Macalou ar fi putut fi schimbat. Antrenorul italian s-a dovedit inspirat, pentru că ivorianul a marcat o „dublă” în derby-ul cu CFR Cluj.

„La pauză aş fi zis că bate CFR, la final sunt surprins. După prima repriză, în care U Cluj nu a existat, Bergodi face nişte schimbări, dar putea face mai multe. Nu ştiu cum l-a lăsat pe Macalou. Putea fi şi el schimbat la pauză. Mendy a marcat după o fază frumoasă făcută de Lukic. Nu vedeam, după prima repriză, această repriză a doua.

Schimbările sunt de clasă: intră Ştefănescu, Drammeh şi Lukic. Uite că U Cluj reuşeşte să întoarcă. S-a schimbat totul în repriza a doua”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe poziția a cincea în clasamentul Superligii și are 18 puncte din 10 meciuri jucate.

De cealaltă parte, CFR Cluj se situează pe poziția a 8-a în campionat după zece etape și are 13 puncte.