Basarab Panduru îl voia schimbat la pauză! Coșmarul lui Șumudică s-a trezit în repriza a doua derby-ului

Basarab Panduru îl voia schimbat la pauză! Coșmarul lui Șumudică s-a trezit în repriza a doua derby-ului Superliga Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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Basarab Panduru a scos în evidență un jucător de la ”U” Cluj, care ar fi putut fi schimbat la pauză.

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”U” Cluj s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, într-un meci restant din runda a 4-a din Superliga, care s-a disputat pe terenul „feroviarilor”.

Golurile „șepcilor roșii” au fost marcate de Macalou (51', 71') și de Mendy (55'), iar reușita „feroviarilor” i-a aparținut lui Drazic (14').

Basarab Panduru, surprins de felul în care ”U” Cluj a întors partida: „Nu ştiu cum l-a lăsat”

Fostul component al „Generației de Aur” a analizat cum a decurs meciul jucat în Gruia și a recunoscut că după prima repriză nu se aștepta ca ”U” Cluj să întoarcă rezultatul.

Basarab Panduru consideră că, în afara celor trei jucători scoși de Bergodi la pauză, și Macalou ar fi putut fi schimbat. Antrenorul italian s-a dovedit inspirat, pentru că ivorianul a marcat o „dublă” în derby-ul cu CFR Cluj.

„La pauză aş fi zis că bate CFR, la final sunt surprins. După prima repriză, în care U Cluj nu a existat, Bergodi face nişte schimbări, dar putea face mai multe. Nu ştiu cum l-a lăsat pe Macalou. Putea fi şi el schimbat la pauză. Mendy a marcat după o fază frumoasă făcută de Lukic. Nu vedeam, după prima repriză, această repriză a doua.

Schimbările sunt de clasă: intră Ştefănescu, Drammeh şi Lukic. Uite că U Cluj reuşeşte să întoarcă. S-a schimbat totul în repriza a doua”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe poziția a cincea în clasamentul Superligii și are 18 puncte din 10 meciuri jucate.

De cealaltă parte, CFR Cluj se situează pe poziția a 8-a în campionat după zece etape și are 13 puncte.

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Cristiano Bergodi: ”Am schimbat jocul cu mai multă determinare!”

Issouf Macalou a restabilit egalitatea în minutul 51 de la 11 metri. Oucasse Mendy a făcut 2-1 în minutul 55. Tot Macalou a fost cel care a stabilit scorul final în minutul 71.

U Cluj a ajuns la 18 puncte acumulate și ocupă locul cinci în clasament. De cealaltă parte, CFR Cluj ocupă locul 8, cu 13 puncte.

După meci, Cristiano Bergodi a dezvăluit cum a reușit echipa sa să întoarcă rezultatul în derby-ul Clujului.

Cu mai multă determinare în a doua repriză, eu cred că am schimbat jocul. Am meritat această victorie. Nu le-am spus nimic la pauză decât că ar trebui să avem mai multă determinare. Am schimbat un pic tactic, să avem mai mulți oameni în careu. Noi am avut al doilea vârf, pe Mendy, ne-a intrat golul doi. Dar nu am spus nimic... Am vorbit între noi. Am avut o reacție bună la pauză. E o victorie mare pentru noi.

Jovo Lukic e un jucător care a lipsit în vară. Am suferit. Nu a fost nici în aceste două săptămâni cu noi. Nu s-a antrenat cu noi. Am mizat pe Alibek. Apoi a fost de folos Jovo, a făcut diferența. 

Și presa ne ajută să ne entuziasmăm. Eu sunt aici de 20 de ani. E bine că am făcut trei rezultate pozitive. Asta am cerut la jucători. Am luat trei puncte și acum vedem meciul cu Rapid.

E un meci greu cu una dintre cele mai bune echipe din campionat. Ne gândim la meciul cu Rapid, avem ritm. Mai avem doi jucători, să vedem”, a spus Cristiano Bergodi după meci.

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