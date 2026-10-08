Atacantul ivorian a marcat de două ori, iar „Șepcile roșii” s-au impus cu 3-1 pe terenul rivalei, într-o restanță din etapa #4 din SuperLiga.

CFR Cluj a deschis scorul în minutul 12, prin Stefan Drazic, însă „U” a schimbat complet jocul după pauză. Macalou a egalat în minutul 52, din penalty, iar trei minute mai târziu Oucasse Mendy a dus-o pe „U” în avantaj.

Macalou a reușit „dubla” în minutul 71, după o pasă decisivă oferită de Alexandru Chipciu, și a stabilit scorul final, 3-1. Victoria a dus-o pe Universitatea Cluj pe locul 5, cu 18 puncte, în timp ce CFR ocupă poziția a 8-a, cu 13 puncte.

Issouf Macalou: „Antrenorul îmi spune mereu să șutez”

La finalul partidei, atacantul lui „U” Cluj a recunoscut că nu a avut cel mai bun început de sezon, dar s-a declarat mulțumit de prestația din derby.

„Suntem fericiți pentru această victorie, știu asta. Colegii mei au încredere în mine, îmi dau încredere. Staff-ul știe că nu am făcut multe meciuri bune în acest sezon și e o mare bucurie pentru mine. Sunt fericit că am marcat în acest meci, mai ales că e un meci foarte important pentru echipă, e un derby.

Antrenorul îmi spune mereu să șutez, să apar la finalizare. Aceste meciuri sunt foarte dificile, sunt derby-uri, știm rivalitatea dintre cele două echipe. Când ne-am găsit ritmul, a fost un meci total diferit. Avem calitate și am jucat cu calitate, d-asta am câștigat”, a declarat Issouf Macalou.

Atacantul din Coasta de Fildeș are 16 meciuri, trei goluri și o pasă decisivă pentru Universitatea Cluj în acest sezon. Cota sa de piață este de 1,2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.