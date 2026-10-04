Aștepți să iei pulsul atmosferei de la derby? Nu ai jucat până acum împotriva CFR-ului...mă refer din postura de jucător la U. Da, sigur. Nu, nu, nu, încă nu la Cluj. Nu. Da, dar este un derby, așa că ne vom bucura să fim acolo să vedem cum merg lucrurile și, de asemenea, sperăm la victorie.

Ești nerăbdător să reluați meciurile? (Pentru că acum este pauză, dar după aceea va fi meciul împotriva CFR-ului) Da, sigur. Noi nu privim niciun meci ca fiind unul mic sau unul mare. Abordăm toate meciurile cu aceeași mentalitate și forță, și de fiecare dată intrăm pe teren să luptăm, să dăm totul. Dar în ceea ce privește titularizarea sau jocul, ar trebui să fie decizia antrenorului. Așa că, ori de câte ori îmi dă șansa, cu siguranță voi lupta 100%.

Bună, Friday! Cum te simți la Universitatea Cluj? Totul este bine. Și îmi place mult aici. Merge bine și, știi, cu timpul, trebuie să mă integrez și apoi vom vedea cum decurg toate. Sunt aici și pentru a da totul și pentru a vedea clubul progresând, dar și pe mine însumi.

Mai jos îl puteți descoperi pe fotbalistul Universității Cluj, un sportiv care din primul salariu câștigat i-a închiriat mamei sale un apartament... "confortabil", așa cum spune Friday Adams.

Deci, dacă familia te-a crescut bine, atunci trebuie să știi că acesta este lucrul corect. Acesta este lucrul greșit. Așa că dacă unii aleg să se drogheaze, nu știu, și nu îi voi critica sau judeca. Ei au... poate au ceva. Nu poți ști niciodată sau ce se întâmplă, ce îi face să înceapă să facă asta. Eu nu am îndrăznit niciodată să încerc asta pentru că... rezultatul ar fi foarte dezastruos.

Dar a fost și mai sănătos pentru tine să stai și să joci fotbal în loc să faci alte lucruri? Ai crescut într-o zonă care nu era atât de sigură. Da. Da, a fost. Aș spune că depinde de cum ești crescut, știi, pentru că dacă nu știu cum fac ei aici în Europa, în Africa, trebuie să te descurci.

În concluzie, ai început să joci fotbal și ai învățat să joci fotbal în carteri, cu prietenii tăi? Da, am început cu prietenii mei, ca niște copii care se jucau pur și simplu în oraș, jucam și la școală. Pur și simplu așa. Și apoi, cu timpul, am spus, ok, hai să încerc să avansez într-o echipă locală să văd cum merg lucrurile. Deci așa am început.

Dar nu ți-e rușine de faptul că ai început să joci fotbal și că ai trăit într-un ghetou, nu-i așa? Nu, nu, nu. Cred că asta m-a format. Pentru că uneori provocările dificile cu care te lupți, provocările necunoscute cu care te confrunți, sunt cele care te-au învățat sau sunt cele care te-au făcut ceea ce ești. Așa că accept asta ca pe o provocare și încerc să o transform în ceva care să mă ajute pe mine, dar și pe familia mea.

Spune-mi puțin, cum ai început să joci fotbal? Cum a fost copilăria ta? A fost ... nu aș spune că a fost dificilă pentru că noi... apreciem de unde venim și apreciem cum am crescut, de asemenea, apreciem familia și modul în care am fost crescuți. Și, de asemenea, nu a fost... Nu aș spune că este dificil. Este în regulă, pentru că știm, da, lucrurile sunt cum sunt. Nu sunt dezvoltate ca în Europa, dar este în regulă.

Ai fost vreodată expus în mediul în care ai crescut la violență, consum de droguri ori alte comportamente nesănătoase?

Da, multe.

Ce te-a făcut să stai departe de aceste lucruri?

Numărul unu, aș spune că și fotbalul m-a ajutat, pentru că uneori, când ești inactiv, când ești inactiv, un spirit te împinge spre lucruri pe care nu ar trebui să le faci. Dar de data aceasta, când oamenii fac asta, poate în acel moment, eu sunt pe teren jucând fotbal. Nu sunt acasă, nu sunt implicat în astfel de lucruri. Și apoi, de asemenea, cred că disciplina din familie m-a ajutat mult, pentru că am avut prieteni care făceau asta, dar eu nu am încercat niciodată. Așa că m-am concentrat doar pe cariera mea, pentru că nu am un plan B. Mă concentrez doar pe fotbal. Deci, dacă eșuez, sunt terminat.

Deci tu ești, să spunem,s tâlpul familiei în acest moment?

Nu aș spune asta, pentru că întotdeauna l-am văzut pe fratele meu cel mai mare ca fiind stâlpul familiei. Mă văd ca pe cineva care, dacă are cu ce, va încerca să sprijine familia. Dar nu mă văd ca pe capul familiei, acesta este întotdeauna fratele cel mai mare. Și apoi, eu sunt ultimul născut. Deci nu am dreptul să spun că sunt eu omul sau cel care ar trebui să fie. Deci, orice se întâmplă în familia lui vine de la fratele meu cel mai mare și apoi de la restul fraților.

Dar îți amintești ce ai făcut cu primii bani serioși pe care i-ai câștigat din fotbal? Primul salariu important.

Asta a fost când eram în Armenia - la Noah. Cred că din primul meu salariu, pentru că locuiam într-o casă, în niște condiții nu foarte bune...am închiriat un apartament, unul confortabil pentru mama mea. Ea a fost fericită.

Friday Adams: "Am un frate mai mare: Sunday". Ce spune despre originea numelui său

A venit vreodată în Europa pentru tine?

Nu, încă nu. Încă nu, dar foarte curând, cu ajutorul lui Dumnezeu.

Și spune-mi te rog originea numelui tău. Te-ai născut într-o zi de vineri?

M-au numit Friday (Vineri). Dar, sincer să fiu, dacă aș spune că știu de ce m-au numit Friday, te-aș minți, pentru că am un nume de familie. Un nume diferit, din limbă, un nume tribal. Așa obișnuiau să-mi spună. Deci nu folosesc acest Friday ca pe numele lui principal. Dar am un nume de familie. Cred că doar îmi spun Friday. Nu știu. Dar eu sunt Friday.

Tu ești Friday și fratele tău este Sunday (Duminică)?

Da, da. Am un frate care este și el Sunday. Este mai mare decât mine. Este fratele meu mai mare. Numele lui este Sunday.

Este o tradiție pentru voi în Africa să fiți botezați după numele zilei din săptămână în v-ați născut?

Da. Nu sunt sigur, pentru că dacă ar fi o tradiție, atunci ar trebui să fiu numit după ziua în care m-am născut, dar eu sunt Friday. Dar nu m-am născut într-o zi de vineri.Deci, uneori, îți pot da un nume pentru că este cineva în familie, poate bunicul tău, străbunicul tău, vreo rudă. Așa că spun: trebuie să-l numim așa.De exemplu,numele lui este John. Și apoi au avut un bebeluș. Au spus: bine, trebuie să-l numim după John. Așa că spun: numele tău este John.

Îți plac zilele de vineri? De vineri începe weekend-ul...

Știi, nu pot spune nu. Toată lumea vrea vineri. Pentru că atunci când e vineri, știi că săptămâna se termină și apoi trebuie să te odihnești. Deci cred că este și un nume bun.

Friday Adams: "Nigeria este cea mai bună când vine vorba de mâncare"

Și cum te simți aici, în România și în Europa? Este puțin diferit față de țara ta.

Da, limba este diferită, cu siguranță. Și apoi, uneori, avem bariere lingvistice. Cum vorbești, încerci să relaționezi cu unii oameni, dar ei nu te înțeleg, știi? Și apoi, de asemenea, despre diferența dintre Nigeria și Europa. Da, există o diferență. Este mai dezvoltat aici. Dar nici Nigeria nu este rău. Nigeria este, de asemenea, o țară bună. Când mergi acolo, înțelegi, crede-mă, nu poți compara. Pentru că avem mâncare bună în Nigeria. Crede-mă că este cea mai bună.

Ai gustat din preparatele românești?

Am încercat o mulțime de mâncăruri, am încercat mămăligă. Am încercat și pastele în stil românesc. Am încercat și somonul, piureul de cartofi și alte lucruri. Dar crede-mă, Nigeria este cea mai bună când vine vorba de mâncare.

Gătești și mâncare africană?

Da, sigur.

Ai ingredientele neccesare aici?

Da, avem un magazin african aici. Așa că merg acolo uneori să iau câteva lucruri de care am nevoie și ingrediente.

Cum te descurci cu limba română?

Știu cuvintele de bază, bună ziua, bună seara. Și mai știu și altele. Dar când începem o conversație, mi le amintesc. Îmi e greu să vorbesc, dar înțeleg majoritatea cuvintelor.

Friday Adams, întrebat dacă U Cluj poate cuceri titlul în Superliga sau Cupa României

Ești gata să câștigi ceva cu U Cluj?

Sigur. Scopul este întotdeauna să faci echipa să fie cea mai bună, știi, înainte să ne uităm la jucători, trebuie, pentru că reprezinți mereu emblema clubului. Reprezinți clubul. Deci, orice vrei să faci, trebuie să te asiguri că prioritatea ta numărul unu este clubul înainte de a ieși în evidență.

Deci, scopul este să vezi clubul progresând, să fie în top și apoi, pentru că atunci când faci clubul bun, și oamenii îți vor recunoaște meritele.Dar când echipa este jos, nimeni nu te știe.Dar trebuie să fii în top și atunci oamenii vor spune: „Ok, hai să verificăm”. Care sunt jucătorii de aici?

Se poate câștiga titlul sau Cupa României?

Da, cu siguranță. Sigur. Sperăm, avem mare încredere. Și suntem. Văd aici că suntem deja pe drumul cel bun. Așa că vom face asta cu ajutorul lui Dumnezeu. Și întotdeauna trebuie să dăm o sută la sută. Și facem asta, așa că vom vedea cum merge.