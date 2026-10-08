Șumudică anunță un coșmar pentru CFR după eșecul din derby-ul Clujului: "Asta e realitatea! Ne-am îmbătat cu apă rece"

Șumudică anunță un coșmar pentru CFR după eșecul din derby-ul Clujului: &quot;Asta e realitatea! Ne-am îmbătat cu apă rece&quot; Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj a pierdut derby-ul cu U Cluj, contând pentru o restanță din etapa a patra, scor 1-3.

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Marius SumudicaCFR ClujU Cluj
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CFR Cluj a început mai bine și a deschis scorul încă din minutul 12, prin Drazic. La pauză, Cristiano Bergodi a făcut nu mai puțin de trei schimbări, iar U Cluj a întors scorul. Issouf Macalou, din penalty, Oucasse Mendy și Jovo Lukic au înscris în decurs de 20 de minute, iar oaspeții au plecat cu toate punctele din Gruia.

Marius Șumudică: "Trebuie să ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare, nu să visăm la play-off"

După meci, Marius Șumudică a vorbit despre diferența de valoare dintre cele două echipe, dar și despre improvizațiile la care a fost nevoit să apeleze, în special în zona fundașilor centrali.

Antrenorul lui CFR Cluj a spus din nou că obiectivul clubului este salvarea de la retrogradare, nu play-off-ul.

"Asta înseamnă valoarea jucătorilor... când faci schimbări și vin jucători de națională, gen Drammeh sau Lukic. Am comis niște greșeli. Un henț discutabil pentru că mâna lui Kun e împinsă de Lukic. Penalty-ul i-a băgat în joc, până atunci nu avuseseră nicio ocazie clară de a marca. Trebuie să ne adunăm și să vedem ce putem face mai departe.

Noi ne-am îmbătat cu apă rece. Anul ăsta e de tranziție, am format o echipă peste noapte și trebuie să ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare, nu să visăm la play-off. Asta e diferența! Ei vorbesc acum să-i ia pe Stanciu și Burcă. Despre ce vorbim? Asta e puterea lui U Cluj!

Am dat șanse, au intrat toți, am băgat atacanți, dar asta e. Dacă eu joc cu Simao și Braun fundași centrai, vă dați seama că e dificil. 

Eu spun realitatea. Dacă suporterii au așteptări, îmi pare rău. E un an de tranziție, în care CFR trebuie să se salveze de la retrogradare. Suntem în insolvență, avem probleme financiare. Trebuie să vedem pe plan sportiv ce putem îmbunătăți. Suntem pe locul 8, în buza play-off-ului, ne așteaptă două deplasări. Mergem la FC Argeș, UTA și ne vine Dinamo.

Eu nu răspund pentru nimic. Răspund doar pentru pregătirea jucătorilor. Ați văzut vreo crampă? Eu am spus că jucătorii vor arăta fizic diferit din octombrie. Mai departe, nu pot transforma jucătorii peste noapte. Asta e diferența acum între noi și U Cluj. Să fim realiști și să vedem cu cine ne batem!

În momentul în care inventez fundași centrali, ba pe Abeid, ba pe Simao, e greu să scoți rezultate, dar asta este", a spus Marius Șumudică.

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