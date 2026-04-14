Rapid a remizat în fața lui FC Argeș, scor 0-0, într-un meci din runda a 4-a a play-off-ului din Superliga.

Giuleștenii au oferit o prestație „cenușie” în ofensivă și nu au putut obține mai mult de un punct în partida cu piteștenii.

Basarab Panduru se aștepta la mai mult de la Moruțan și Paraschiv

Fostul component al „Generației de Aur” a vorbit despre jucătorii lui Rapid de la care se aștepta la mai mult în acest play-off.

Basarab Panduru a vorbit despre cele mai importante mutări ale giuleștenilor din această iarnă: Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv.

„Mă uit la Moruţan, nu poate să fugă. De exemplu, dacă dai o pasă în faţă şi eşti la 60 de metri, trebuie să bagi un sprint să ajungi în faţă, dar el nu poate. Poate are nevoie de mai mult timp să-şi revină, poate piciorul ăla.

Despre Paraschiv ai crezut că la noi in campionat a făcut ceva. Ei au crezut că un jucător ca el, în momentul în care se întoarce cu mai multă experienţă, te ajută, dar nu te ajută. Acum te ajută să fugi, în fotbalul modern. Pare că nu se întâlneşte cu mingea”, a declarat Panduru, potrivit Prima Sport.

În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul cinci în play-off cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid rămâne pe poziția a treia și se apropie la patru puncte de primul loc, dar având un meci în plus.