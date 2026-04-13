Rapid a remizat în Giulești cu FC Argeș, scor 0-0, în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României și se îndepărtează de titlu, un obiectiv stabilit în Grant.

După patru etape, giuleștenii sunt pe trei cu 32 de puncte. Cu un singur meci rămas de disputat în etapa #4 (”U” Cluj -Universitatea Craiova), Rapid poate ajunge la șapte lungimi în spatele liderului, în cazul în care una dintre cele două echipe menționate mai sus câștigă.

Alex Dobre, fără perdea: ”Nici tactica nu mă pune în favoare, să fiu 100% / Trebuie să respect ce spune antrenorul”

După meci, Alex Dobre a explicat că ultimele rezultate ale giuleștenilor sunt un semnal de alarmă și că Rapid trebuie să se redreseze ca să se mențină în lupta la titlu.

”Prima repriză nu a fost ceea ce ne-am dorit. A doua repriză puțin mai bine, dar tot nu suntem acolo unde ne dorim ca nivel de joc. Cu siguranță mai avem nevoie să plusăm, a fost un joc modest și cele două pe care le-am avut înainte. Trebuie să reușim să ne ridicăm calitatea, intensitatea și să reușim să marcăm. Să fim mai dinamici, să oferim un joc

Cu siguranță că sunt dezamăgit (n.r. că a fost schimbare). Eu am ieșit de pe teren da, pentru cum am jucat, am fost schimbat, dar consider că am făcut un joc ok.

Nu neapărat că sunt criticul meu, eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Poate că tactica nu mă pune nici în favoare, să joc 100%, poate că și de asta performanța mea e mai slabă decât de obicei. Dar, e decizia antrenorului. Eu trebuie să respect ce tactică are și să îmi ajut echipa așa cum trebuie.

Eu mi-am creat aceste așteptări, am început sezonul foarte bine. Sunt lucruri pe care nu le bag în seamă, eu mă concentrez pe a mă îmbunătăți și pe a mă antrena.

Trebuie să luăm puncte. (n.r. E un blocaj?) Nu știu dacă e un blocaj, e mai mult un semnal de alarmă”, a spus Alex Dobre.

