România a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, turneu final organizat în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, după ce a pierdut cu Turica în semifinala barajului cu 1-0, la Istanbul.

Panduru a luat ”foc” după ce a văzut lista cu înlocuitorii lui Lucescu: ”Ne batem joc? O facem ca să ne aflăm în treabă”

Sunt două liste cu eventuali înlocuitori ai lui Mircea Lucescu pe care Comitetul Executiv al FRF le va dezbate săptămâna viitoare.

Prima listă este formată din Gheorghe Hagi și Edward Iordănescu, iar a doua listă din Daniel Pancu, Mirel Rădoi, Cosmin Olăroiu, Răzvan Lucescu și Adrian Mutu.

Marele favorit să preia banca naționalei e Hagi, în ideea în care ”Regele” și-a cedat și acțiunile de la Farul Constanța ca să devină eligibil de o colaborare cu Federația Română de Fotbal

Basarab Panduru, fost internațional român, are mari îndoieli în ce privește a doua listă. El a explicat că nu vede rostul ca Olăroiu și Răzvan Lucescu să apară printre posibili înlocuitori în contextul în care nu ar fi fost luați în mod serios în cont pentru postul de selecționer în ultimii ani.

”Sunt două liste de antrenori. Lista 1: Hagi și Edi Iordănescu. Lista 2 cu 5 antrenori. Pe Olăroiu și Răzvan Lucescu de ce i-ai pus? De fiecare dată îi punem acolo ca să ne aflăm în treabă, nu?.

Când a fost liber, pe Olăroiu nu l-a căutat nimeni, nu l-am mai pus. Nu-i mai ușor să nu-i treci? Ah, dă bine? Nu mai poți să zici că îl vrei pe Olăroiu, pentru că a fost liber la un moment dat. Dar când e liber venim și spunem: «Păi, are 6 milioane de euro salariu, 5 milioane, 4 milioane!» Când are echipă îl punem pe listă.

O facem ca să ne aflăm în treabă, să ne batem joc. Nu are niciun rost să-l treci pe Olăroiu sau pe Răzvan Lucescu pe a doua listă, nici pe a patra listă. Ce-i asta? Îi treci acolo ca să fie trecuți?”, a spus Basarab Panduru la televiziunea Prima Sport