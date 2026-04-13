Giuleștenii au remizat cu piteștenii și s-au îndepărtat de titlu. Dacă ”U” Cluj o învinge pe Universitatea Craiova sau viceversa în ultimul meci al etapei #4 din play-off, atunci echipa din Grant va ajunge la șapte lungimi în spatele liderului.

Gâlcă îi răspunde lui Alex Dobre după răbufnirea fotbalistului: ”Dacă nu se adaptează trebuia să-mi spună. Sunt frustrări”

După meci, Alexandru Dobre, căpitanul Rapidului, a explicat că tactica nu-l ajută și că nu poate să ofere 100% din potențialul său în timpul meciurilor de la Rapid (VEZI AICI).

La flash-interviu, tehnicianul giuleștenilor, Costel Gâlcă, a fost întrebat despre declarațiile lui Dobre și a ținut să puncteze că fotbalistul trebuia să-i spună că nu s-a adaptat în formula lui.

”În general, eu mă gândesc la grup, nu la un jucător. Dacă nu se adaptează trebuia să-mi spună uite mister nu pot și vedeam ce putem face. Dar eu mă gândesc la echipă, la ce putem face. Frustrări sunt, dar trebuie să o scoatem la capăt. Era important să o scoatem la capăt. Avem obiectiv să ne calificăm în cupele europene”, a spus tehnicianul.

Cât despre meci, Costel Gâlcă a explicat că FC Argeș a jucat organizat și agresiv și că Rapid nu a putut să despacheteze apărarea piteșteană.

”Mă așteptam la un meci echilibrat. Am spus că e important echilibrul defensiv și intuiția în fața porții. Am reușit mai multe acțiuni în prima repriză. Nu am fost inspirați în fața porții.

Fotbal am oferit. Nu am jucat total, nu am dominat total adversarul, dar și cu Clujul am putut să câștigăm și cu CFR am avut șansele noastre de a marca. Dar, dacă nu iei decizia cea bună, pierzi.

(n.r. Un șut pe poartă?) Da, pentru că a fost o echipă organizată, agresivă, am avut acțiuni, dar nu am putut să le finalizăm. Am avut trei-patru șuturi în prima repriză, unul pe poartă în prima repriză sau a doua, restul în afara porții. Am spus, ei au fost o echipă muncitoare.

S-au evaporat gândurile de titlu? Când a început play-off-ul am spus că primele patru-cinci etape sunt cruciale. Acum ne gândim mai mult la cupele europene. Au mai multe șanse celelalte echipe”, a mai spus Gâlcă.

