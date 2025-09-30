Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”

Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?"
Basarab Panduru a vorbit despre o situație recurentă a jucătorilor români.

Lorenzo Biliboc Basarab Panduru CFR Cluj Superliga
CFR Cluj și ”U” Cluj au remizat, scor 2-2, în meciul din Superliga, de pe Cluj Arena.

Derby-ul Clujului a fost decis de execuția din afara careului a lui Lorenzo Biliboc de la CFR Cluj, iar jucătorul de 18 ani a devenit imediat un subiect de discuție.

Basarab Panduru, nedumerit cu privire la decizia jucătorilor crescuți în afară de a se întoarce în țară

Basarab Panduru a vorbit despre puștiul de 18 ani, trecut pe la academiile lui Torino, Parma și Juventus, care a semnat cu CFR Cluj în această vară.

Fostul jucător nu înțelege de jucătorii români crescuți în străinătate aleg să se întoarcă în România.

„Pe mine știi ce m-a mirat tot timpul? Noi am spus așa: la noi în țară nu te poți antrena cum trebuie, nu sunt antrenori, deși eu zic că sunt antrenori buni, dar pe ăia buni trebuie să îi plătești.

Unul care se duce pe afară și studiază și învață, când vine în țară probabil că vrea salariu. Tu nu vrei să îi dai, probabil vrei să îi dai foarte puțin. Ei (n.r. - fotbaliștii) pleacă de foarte mici în străinătate unde au teoretic și practic condiții mult mai bune.

Bă, de ce te întorci? Bă, dar nu se întoarce unul, se întorc cu grămada! De ce te mai întorci dacă ai vrut să pleci undeva unde ai condiții, unde ești antrenat? Tu pleci de mic, de ce n-ai fi de aceeași valoare cu colegii tăi de acolo?

Au plecat unii la 14-15 ani, vin înapoi, de ce mai vii înapoi? De-a lungul timpului mulți s-au dus în Italia”, a explicat Panduru la Prima Sport.

300.000 de euro este cota lui Lorenzo Biliboc, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com. Jucătorul crescu în Italia poate evolua ca aripă dreapta, dar și ca aripă stânga.

