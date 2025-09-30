„Ce națională o să alegi?” A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar

Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar ”U” Cluj a reușit să întoarcă scorul până în pauză și în urma golurilor marcate de Mikanovic și Luikic, ambele goluri au venit în urma unor pase oferite de Dan Nistor.

„Feroviarii” au egalat prin Biliboc, care a trimis un șut frumos din afara careului în minutul 58 și meciul s-a încheiat la egalitate.

Biliboc a luat decizia încă de acum: „Eu aleg România”

Lorenzo Biliboc a marcat golul egalizator din derby-ul cu ”U” Cluj și a declarat la interviul de după meci că „feroviarii” își doreau victoria.

Întrebat pentru ce națională va evolua, aripa dreapta de 18 ani a dat un răspuns clar. Biliboc va alege să reprezinte naționala României, chiar dacă are și cetățenie italiană.

