„Ce națională o să alegi?” A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar

„Ce națională o să alegi?" A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj și ”U” Cluj au încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul din etapa a 11-a din Superliga.

Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar ”U” Cluj a reușit să întoarcă scorul până în pauză și în urma golurilor marcate de Mikanovic și Luikic, ambele goluri au venit în urma unor pase oferite de Dan Nistor.

„Feroviarii” au egalat prin Biliboc, care a trimis un șut frumos din afara careului în minutul 58 și meciul s-a încheiat la egalitate.

Biliboc a luat decizia încă de acum: „Eu aleg România”

Lorenzo Biliboc a marcat golul egalizator din derby-ul cu ”U” Cluj și a declarat la interviul de după meci că „feroviarii” își doreau victoria.

Întrebat pentru ce națională va evolua, aripa dreapta de 18 ani a dat un răspuns clar. Biliboc va alege să reprezinte naționala României, chiar dacă are și cetățenie italiană.

„Pentru noi nu e un rezultat bun acest 2-2. Voiam să câștigăm. Rezultatul nostru trebuia să fie victorie. Nu putem să ne gândim la egal, trebuie să mergem în continuare să jucăm numai la victorie. Am greșit puțin (n.r. la 1-0), ne-am retras. Am avut și noi momentul nostru în meci, La final cred că nu mai aveam energie. 

Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo.

Nu vreau să mă evaluez eu, alții trebuie să o facă. (n.r. ce națională alege) Tata și mama sunt din România. Eu aleg România”, a declarat Biliboc, după remiza cu ”U” Cluj.

CFR Cluj a rămas pe locul 13 în Superliga, după remiza din derby-ul cu ”U” Cluj, care se află pe locul nouă în clasament. 

Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?"
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Ireal! Cu om în minus o repriză întreagă, FC Porto și-a distrus adversara în deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli
Ireal! Cu om în minus o repriză întreagă, FC Porto și-a distrus adversara în deplasare: 7 din 7 pentru trupa lui Farioli
Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul român, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași
Cel mai bun meci de tenis văzut de jucătorul român, Cezar Crețu. Marele vis al tenismenului din Iași
Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!
Scandal monstru cu Mourinho, în Portugalia: au depus plângere împotriva sa!
Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Gigi Becali pregătește un transfer istoric la FCSB: "Acum îl sun, dau 4,5 milioane de euro!"

Reghecampf, „sfâșiat": „Afară cu el. Acum!". Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Reghecampf, „sfâșiat“: „Afară cu el. Acum!“. Poza care circulă în Sudan arată furia fanilor

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: "Poate a semnat cu altcineva!"

Mihai Stoica anunță o plecare de la FCSB: ”Poate a semnat cu altcineva!”

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: "Tu ești negru la față!"

Gigi Becali, derapaj rasist la adresa unui jucător de la FCSB: ”Tu ești negru la față!”

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat

Premieră în fotbal, chiar la Mondial: antrenorul a arătat cartonașul verde! Ce a urmat



Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Marius Urzică, singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești și ultimul gimnast cu nota 10 la cal cu mânere, la 50 de ani!
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?"
Basarab Panduru, confuz după ce l-a văzut pe noul puști minune din Superliga: „Bă, de ce te întorci?”
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
Fostul antrenor al lui Liverpool și Chelsea s-a sinucis!
„Reghe" caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
„Reghe“ caută evadarea: ce se întâmplă, în Sudan, îngrozește planeta
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Metaloglobus – FC Botoșani, de râsul curcilor: ce s-a auzit pe transmisiunea directă, la TV
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Atacantul adus din Liga 3 de U Cluj a făcut spectacol în amicalul de astăzi! Vestea proastă pentru Ioan Ovidiu Sabău este accidentarea unui titular
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

stirileprotv Cel mai mare asigurător bulgar, interzis în România. ASF nu îi mai permite să încheie noi polițe de la 1 octombrie

O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. "Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie"

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui", nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut"

stirileprotv Călin Georgescu susține că Simion a fost „protejatul lui”, nu partener: „S-a maturizat, dar mai are multe de făcut”

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

