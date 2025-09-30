„Ce națională o să alegi?” A marcat la 18 ani în derby-ul Clujului și a dat un răspuns clar

Djokovic a deschis scorul în minutul 9, dar ”U” Cluj a reușit să întoarcă scorul până în pauză și în urma golurilor marcate de Mikanovic și Luikic, ambele goluri au venit în urma unor pase oferite de Dan Nistor.
„Feroviarii” au egalat prin Biliboc, care a trimis un șut frumos din afara careului în minutul 58 și meciul s-a încheiat la egalitate.
Biliboc a luat decizia încă de acum: „Eu aleg România”
Lorenzo Biliboc a marcat golul egalizator din derby-ul cu ”U” Cluj și a declarat la interviul de după meci că „feroviarii” își doreau victoria.
Întrebat pentru ce națională va evolua, aripa dreapta de 18 ani a dat un răspuns clar. Biliboc va alege să reprezinte naționala României, chiar dacă are și cetățenie italiană.
„Pentru noi nu e un rezultat bun acest 2-2. Voiam să câștigăm. Rezultatul nostru trebuia să fie victorie. Nu putem să ne gândim la egal, trebuie să mergem în continuare să jucăm numai la victorie. Am greșit puțin (n.r. la 1-0), ne-am retras. Am avut și noi momentul nostru în meci, La final cred că nu mai aveam energie.
Nu am un idol, dar acolo la Juventus m-a impresionat Kenan Yildiz. L-am văzut, m-am antrenat cu el la juniori, apoi s-a dus la echipa mare. E foarte frumos să-l văd acolo.
Nu vreau să mă evaluez eu, alții trebuie să o facă. (n.r. ce națională alege) Tata și mama sunt din România. Eu aleg România”, a declarat Biliboc, după remiza cu ”U” Cluj.
CFR Cluj a rămas pe locul 13 în Superliga, după remiza din derby-ul cu ”U” Cluj, care se află pe locul nouă în clasament.