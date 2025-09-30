În România, s-a tot vorbit despre prăbușirea FCSB-ului, în acest sezon, și criza roș-albaștrilor a făcut ca decăderea unei alte echipe să treacă oarecum neobservat.

Acum însă, când tocmai s-a încheiat etapa a 11-a, FCSB a câștigat și a mai urcat în clasamentul Superligii. Mai mult decât atât, campioana se pregătește de duelul cu Young Boys (joi, ora 19.45) din Europa League.

În schimb, la CFR Cluj e o „beznă“ totală! Pentru că, la ce rezultate are echipa patronată de Neluțu Varga, chiar că nu se vede luminița de la capătul tunelului, în acest moment. Din contră!

CFR Cluj, cifrele acestei campanii sunt horror

Derby-ul Clujului cu Universitatea, terminat la egalitate (2-2), a fost un rezultat mulțumitor pentru ambele tabere, la prima vedere. Totuși, aparențele înșală! Pentru că ambele formații au rămas departe de play-off, după acest egal. Iar în cazul CFR-ului s-a prelungit o serie șocantă!

Concret, în acest moment, formația din Gruia are următorul bilanț, în ultimele zece etape: 1 victorie, 6 egaluri, 3 înfrângeri.

De când a pornit la drum noua ediție a Superligii, CFR a câștigat un meci! 2-1 cu Unirea Slobozia, acasă, pe 13 iulie. De atunci, au trecut două luni și jumătate!

Coșmarul din 2015 se repetă acum

În acest moment, singura consolare a CFR-ului e că are un meci restant, în campionat. Totuși, de când avem sistemul cu play-off și play-out, s-a mai întâmplat o singură dată ca formația clujeană să aibă atât de puține puncte după zece meciuri. Iată confirmarea acestei situații:

*2024-2025: 18 puncte (locul 2)

*2023-2024: 22 de puncte (locul 2)

*2022-2023: 21 de puncte (locul 2)

*2021-2022: 27 de puncte (locul 1)

*2020-2021: 21 de puncte (locul 3)

*2019-2020: 21 de puncte (locul 1)

*2018-2019: 17 puncte (locul 3)

*2017-2018: 25 de puncte (locul 1)

*2016-2017: 11 puncte (locul 8)

*2015 – 2016: 8 puncte (locul 11)

Așadar, ultima dată când CFR a pornit atât de prost în campionat a fost acum zece ani, în 2015. Atunci, ardelenii aveau cu un punct mai puțin ca acum din zece meciuri. Și, firește, nu s-au redresat până la finalul sezonului regulat. Pe care l-au încheiat pe locul 9 și au jucat, ulterior, în play-out.

