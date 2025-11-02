GALERIE FOTO Mirel Rădoi a „explodat” și a plecat direct la vestiare! Aioani l-a făcut KO pe Nsimba în prelungiri

Mirel Rădoi a &bdquo;explodat&rdquo; și a plecat direct la vestiare! Aioani l-a făcut KO pe Nsimba &icirc;n prelungiri Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul etapei a 15-a din SuperLigă, Universitatea Craiova - Rapid, s-a încheiat cu o fază dramatică și o reacție nervoasă a antrenorului oltenilor, Mirel Rădoi, care a părăsit terenul înainte de fluierul final.

TAGS:
steven nsimbaUniversitatea CraiovaRapid BucurestiCostel Galca
Din articol

În prelungirile partidei, la scorul de 2-1 pentru Rapid, totul s-a aprins după o fază tensionată în careul bucureștenilor. După o centrare din flanc, Steven Nsimba a sărit la cap, iar portarul Marian Aioani a ieșit violent și l-a lovit din plin pe atacantul francez.

Momentul a declanșat furia lui Mirel Rădoi, care a părăsit banca tehnică și a plecat direct spre vestiare.

Nsimba s-a prăbușit pe gazon, iar oltenii au protestat furios. Arbitrul Marcel Bîrsan a consultat VAR-ul și a dictat penalty pentru Universitatea Craiova.

  • Vlcsnap 2025 11 02 22h30m05s565
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Lovitura de pedeapsă a fost executată în minutul 90+10 de chiar Nsimba, care, deși afectat de impact, a trimis perfect, pe centru, sub bară, și a dus scorul la 2-2!

Steven Nsimba, în formă mare la Craiova

Transferat în această vară în Bănie de la Aubagne Air Bel, atacantul francez s-a acomodat foarte rapid la Universitatea Craiova. În campionat, are 6 goluri in 12 meciuri, alături de două pase decisive. Mai mult, are și două reușite în patru meciuri în calificările pentru Conference League.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”
Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Faza controversată &icirc;n secunda 28 din Universitatea Craiova - Rapid. Oltenii au răbufnit la decizia arbitrului
Faza controversată în secunda 28 din Universitatea Craiova - Rapid. Oltenii au răbufnit la decizia arbitrului
Manchester City - Bournemouth 3-1! Haaland a &bdquo;mușcat&rdquo; din adversari (exclusiv pe VOYO)
Manchester City - Bournemouth 3-1! Haaland a „mușcat” din adversari (exclusiv pe VOYO)
Eugen Trică a pus m&acirc;na pe telefon și l-a sunat pe Neluțu Varga: &bdquo;Cum să mor de foame?&rdquo;
Eugen Trică a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Neluțu Varga: „Cum să mor de foame?”
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Cic&acirc;ldău după ce &bdquo;U&rdquo; Craiova a egalat-o in extremis pe Rapid &icirc;n Bănie
Reacția lui Cicâldău după ce „U” Craiova a egalat-o in extremis pe Rapid în Bănie
Avertismentul lui Răzvan Lucescu după ultimul succes: Trebuie să fim gata pentru meciuri complicate
Avertismentul lui Răzvan Lucescu după ultimul succes: "Trebuie să fim gata pentru meciuri complicate"
Elvir Koljic pune punctul pe &rdquo;i&rdquo; după Craiova - Rapid 2-2: &rdquo;Sper să aducem ceva &icirc;n Giulești la sf&acirc;rșitul sezonului&rdquo;
Elvir Koljic pune punctul pe ”i” după Craiova - Rapid 2-2: ”Sper să aducem ceva în Giulești la sfârșitul sezonului”
Cum arată Superliga după &rdquo;thrillerul&rdquo; din Universitatea Craiova - Rapid
Cum arată Superliga după ”thrillerul” din Universitatea Craiova - Rapid
Brest - Lyon 0-0, LIVE pe VOYO! Rennes - Strasbourg 4-1. Spectacol total &icirc;n Ligue 1
Brest - Lyon 0-0, LIVE pe VOYO! Rennes - Strasbourg 4-1. Spectacol total în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat &icirc;n UCL pe Ghencea: O să ziceți că sunt nebun

Pe cine aduce FCSB. L-a cucerit pe Gică Hagi și a marcat în UCL pe Ghencea: "O să ziceți că sunt nebun"

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

Cum l-a numit noul antrenor de la Genoa pe Nicolae Stanciu la prima conferință de presă susținută

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel B&icirc;rligea! Anunțul lui Gigi Becali: &rdquo;&Icirc;l iau pe Louis Munteanu!&rdquo;

FCSB a primit o ofertă uriașă pentru Daniel Bîrligea! Anunțul lui Gigi Becali: ”Îl iau pe Louis Munteanu!”

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol &icirc;n minutul 90+4! Cristi Chivu, &icirc;ntre chin și amin

Hellas Verona - Inter Milano, decis de un autogol în minutul 90+4! Cristi Chivu, între chin și amin

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: &rdquo;De data asta a reușit&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Verona - Inter Milano: ”De data asta a reușit”

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: &rdquo;MM zice că se pricepe&rdquo;

Gigi Becali a confirmat: un fost dinamovist, director sportiv la FCSB: ”MM zice că se pricepe”



Recomandarile redactiei
Cum arată Superliga după &rdquo;thrillerul&rdquo; din Universitatea Craiova - Rapid
Cum arată Superliga după ”thrillerul” din Universitatea Craiova - Rapid
Portarul &bdquo;tricolor&rdquo; are găuri &icirc;n mănuși! Are 46 de goluri &icirc;ncasate &icirc;n 19 meciuri
Portarul „tricolor” are găuri în mănuși! Are 46 de goluri încasate în 19 meciuri
Revoluția lui Contra! Șeicii se &icirc;ntreabă: A venit cu o baghetă magică? Cum a transformat o echipă de coșmar
"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar
Universitatea Craiova - Rapid 2-2 | Dramatism total &icirc;n Bănie! Ritm de heavy metal &icirc;ntr-un meci cu gol &icirc;n minutul 90+10
Universitatea Craiova - Rapid 2-2 | Dramatism total în Bănie! Ritm de heavy metal într-un meci cu gol în minutul 90+10
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a spulberat echipa lui Andrei Ivan &icirc;n campionat!
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a spulberat echipa lui Andrei Ivan în campionat!
Alte subiecte de interes
De ce nu a ajuns Nsimba la Dinamo: Poziția de atacant central nu a fost o prioritate, aveam de acoperit alte posturi
De ce nu a ajuns Nsimba la Dinamo: "Poziția de atacant central nu a fost o prioritate, aveam de acoperit alte posturi"
Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider
Topul golgheterilor din Superligă! Florin Tănase, detronat din fotoliul de lider
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: Era mină de aur!
Marius Șumudică a răbufnit după plecarea lui Rrahmani de la Rapid: "Era mină de aur!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut &icirc;n derby-ul de pe Giulești: Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
CITESTE SI
C&acirc;t va achita &icirc;n plus la factură un rom&acirc;n care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

stirileprotv Cât va achita în plus la factură un român care consumă 200 de kilowați-oră pe lună, după scumpirea de la 1 noiembrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!