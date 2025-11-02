În prelungirile partidei, la scorul de 2-1 pentru Rapid, totul s-a aprins după o fază tensionată în careul bucureștenilor. După o centrare din flanc, Steven Nsimba a sărit la cap, iar portarul Marian Aioani a ieșit violent și l-a lovit din plin pe atacantul francez.

Momentul a declanșat furia lui Mirel Rădoi, care a părăsit banca tehnică și a plecat direct spre vestiare.

Nsimba s-a prăbușit pe gazon, iar oltenii au protestat furios. Arbitrul Marcel Bîrsan a consultat VAR-ul și a dictat penalty pentru Universitatea Craiova.

