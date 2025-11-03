Fostul șef al LPF s-a arătat șocat de pretenția tehnicianului ca patronul să nu știe ce se întâmplă în vestiar și a transmis că l-ar fi concediat imediat dacă era în locul lui Mihai Rotaru.



Reacția lui "Mitică" Dragomir vine în urma declarației lui Rădoi, care a spus că "Ce se întâmplă în vestiar nu trebuie să afle conducerea, suporterii".



"M-am crucit! Eu te plătesc și nu știu ce faci?"



Fostul președinte al Ligii a răbufnit, punându-l la zid pe antrenorul din Bănie pentru atitudinea sa, amintind și de episodul plecării de pe bancă înainte de finalul partidei cu Rapid.



"Nu îmi place ce se întâmplă la Craiova. Antrenorul să plece de la meci pe culoar, să îl şi filmeze în timpul meciului. Apoi, când a aflat că e 11 metri să se întoarcă înapoi. Suntem la târlă? Ce e asta?", a spus Dragomir, potrivit Fanatik.



Tirul a continuat pe seama declarațiilor de la interviuri: "Am citit o declaraţie azi de dimineaţa: «Că i-am cerut patronului să nu ştie ce se discută în vestiar». Băi, fraţilor, am înnebunit! Eu, dacă sunt patron la Craiova şi este cel mai mare antrenor al lumii, eu să nu aflu ce se discută în vestiar? Doamne, maica Domnului! Eu te plătesc şi pe tine şi pe jucători. Eu trebuie să aflu tot şi să trag o concluzie dacă e sănătoasă atmosfera de acolo".



"Dacă voi luptați contra mea?"



Dragomir a explicat de ce pretenția lui Rădoi i se pare inacceptabilă din postura unui finanțator, aducând în discuție inclusiv riscul trădării sau al jocurilor de culise.



"Dacă voi, toţi, luptaţi contra mea? Dacă sunteţi nişte trădători? Dacă aranjaţi să îmi vindeţi jocul? Dacă faceţi prostii? Eu sunt patronul, trebuie să aflu tot. Cum ar fi ca Gigi Becali să nu ştie ce se întâmplă la echipă?



Eu m-am crucit când am citit. Eu îl dădeam afară dacă eram patron. Sau îl chemam şi îi spuneam: «Eu sunt patronul, nu tu! Dai tactica de echipă. Dacă nu o faci bine, te dau afară!», aşa se lucrează", a încheiat Dragomir.



În urma egalului cu Rapid, scor 2-2, Universitatea Craiova ocupă locul trei în clasament, la trei puncte în spatele giuleștenilor, care se află pe prima poziție, cu 32 de puncte.

