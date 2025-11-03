A văzut cum s-a manifestat Rădoi și nu s-a abținut: "Cred că avea draci pe el! I-am zis și lui"

Rollercoaster emoțional pentru Mirel Rădoi în finalul partidei dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiată la egalitate, 2-2, după un gol marcat în minutul 90+10.

Universitatea Craiova și Rapid au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon. Conduși de două ori, oltenii au impresionat în prima repriză, însă au smuls cu greu un punct pe "Ion Oblemenco".

Gică Craioveanu: "Rădoi mi-a adus aminte de Simeone. Cred că avea draci pe el"

În prelungirile meciului, la 2-1 pentru Rapid, Aioani a ieșit pentru a boxa o minge, însă l-a lovit cu pumnul în cap pe Nsimba. Centralul Marcel Bîrsan nu a dictat inițial penalty, spre marea dezamăgire a lui Mirel Rădoi, care a plecat la vestiare, chiar dacă mai erau câteva minute de jucat.

Bîrsan a fost însă chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și a acordat penalty. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de același Nsimba, iar la bucurie a asistat și Mirel Rădoi, revenit, între timp, pe bancă.

"Știți de cine mi-a adus aminte? De Simeone, dar cu 30 de secunde mai devreme", a spus Gică Craioveanu, la Digisport, referitor la reacția lui Mirel Rădoi de a pleca la vestiare.

Fost jucător al oltenilor și al naționalei României, Gică Craioveanu a comentat ulterior pe larg gestul lui Mirel Rădoi și a vorbit în termeni laudativi

"A fost un gest... i-am zis și lui, cred că avea draci pe el (râde). Bine că s-a calmat. Nici pentru imaginea lui nu era OK. Este un domn, este un antrenor și mă bucur că s-a întors și s-a bucurat alături de băieți pentru acest punct care menține Craiova în luptă. Dacă ar fi câștigat Rapid, devenea din ce în ce mai greu.

Este primul meci din ultimul deceniu care nu vreau să se mai termine. Atât de mult mi-a plăcut meciul! Prima repriză a fost sublimă, un ritm cum vezi numai în campionatele bune, cu ocazii - mai ales de partea noastră - cu un Aioani fabulos. Paradoxal, cel mai bun a comis-o când nu se aștepta la nimeni, la ultima fază. Ca ritm, ca ocazii, ca pariu al antrenorilor pe fotbal, eu cred că a fost cel mai bun meci", a mai spus Craioveanu.

Mirel Rădoi a explicat de ce a fugit la vestiare înainte să se termine meciul

După meci, antrenorul oltenilor a ținut să puncteze că voia să vadă reluările de la ”KO”-ul lui Marian Aioani care a generat și lovitura de pedeapsă a Craiovei.

”Nu am mai avut răbdare să văd live pe computer și am intrat în vestiar să văd reluările. Ce noi nu vedem în direct pe platforma pe care o avem, în interior dau și reluările. Mie mi s-a părut foarte, foarte clar. Nu avea cum să nu dea penalty. Dacă nu se dădea... Măcar lucrurile au fost clare”, a spus Mirel Rădoi după meci.

