A văzut cum s-a manifestat Rădoi și nu s-a abținut: "Cred că avea draci pe el! I-am zis și lui"

Universitatea Craiova și Rapid au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon. Conduși de două ori, oltenii au impresionat în prima repriză, însă au smuls cu greu un punct pe "Ion Oblemenco".

Gică Craioveanu: "Rădoi mi-a adus aminte de Simeone. Cred că avea draci pe el"



În prelungirile meciului, la 2-1 pentru Rapid, Aioani a ieșit pentru a boxa o minge, însă l-a lovit cu pumnul în cap pe Nsimba. Centralul Marcel Bîrsan nu a dictat inițial penalty, spre marea dezamăgire a lui Mirel Rădoi, care a plecat la vestiare, chiar dacă mai erau câteva minute de jucat.



Bîrsan a fost însă chemat la monitorul VAR, a revăzut faza și a acordat penalty. Lovitura de la 11 metri a fost transformată de același Nsimba, iar la bucurie a asistat și Mirel Rădoi, revenit, între timp, pe bancă.



"Știți de cine mi-a adus aminte? De Simeone, dar cu 30 de secunde mai devreme", a spus Gică Craioveanu, la Digisport, referitor la reacția lui Mirel Rădoi de a pleca la vestiare.

