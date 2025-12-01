Basarab Panduru a „taxat” gafa din Farul - FCSB: „Nu înţeleg de ce îl surprinde?!”

FCSB a deschis scorul prin Șut, care a profitat de pasa primită de la Olaru și a făcut 1-0 în minutul 14. Zele minute mai târziu a punctat și David Miculescu.

Farul a redus din diferență tot în prima repriză, după ce Larie a transformat în minutul 37 o lovitură de la 11 metri.

În cele din urmă, FCSB a știut să conserve rezultatul în repriza secundă, iar elevii lui Elias Charalambous au plecat cu toate cele trei puncte de la Ovidiu.

Basarab Panduru a găsit vinovatul de la Farul de la primul gol al FCSB-ului



Basarab Panduru a analizat reușitele din partida jucată la Ovidiu, iar la primul gol al meciului reușit de Adrian Șut, fostul component al „Generației de Aur” a subliniat faptul că portarul Farului putea face mai mult.

Alexandru Buzbuchi a greșit la prima reușită a lui FCSB, iar Panduru nu consideră că portarul este acoperit, chiar dacă șutul mijlocașului advers l-a surprins.