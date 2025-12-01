Basarab Panduru a „taxat” gafa din Farul - FCSB: „Nu înţeleg de ce îl surprinde?!”

Basarab Panduru a &bdquo;taxat&rdquo; gafa din Farul - FCSB: &bdquo;Nu &icirc;nţeleg de ce &icirc;l surprinde?!&rdquo; Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Farul a pierdut acasă cu FCSB, scor 1-2, într-un meci din etapa a 18-a din Superliga.

FCSB a deschis scorul prin Șut, care a profitat de pasa primită de la Olaru și a făcut 1-0 în minutul 14. Zele minute mai târziu a punctat și David Miculescu.

Farul a redus din diferență tot în prima repriză, după ce Larie a transformat în minutul 37 o lovitură de la 11 metri. 

În cele din urmă, FCSB a știut să conserve rezultatul în repriza secundă, iar elevii lui Elias Charalambous au plecat cu toate cele trei puncte de la Ovidiu.

Basarab Panduru a găsit vinovatul de la Farul de la primul gol al FCSB-ului

Basarab Panduru a analizat reușitele din partida jucată la Ovidiu, iar la primul gol al meciului reușit de Adrian Șut, fostul component al „Generației de Aur” a subliniat faptul că portarul Farului putea face mai mult.

Alexandru Buzbuchi a greșit la prima reușită a lui FCSB, iar Panduru nu consideră că portarul este acoperit, chiar dacă șutul mijlocașului advers l-a surprins.

„Dacă nici asta aici nu e de prins, îl surprinde cumva, dar nu înţeleg de ce îl surprinde?! Pentru un portar nu este în regulă, trebuie să o prinzi sau să o respingi la jumătatea terenului dacă tot vrei să o respingi.”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

În urma acestei victorii, FCSB a urcat pe locul nouă în Superliga și se află la două puncte de Farul, care se află pe poziția a șasea, ultima ce duce în play-off.

Pentru FCSB urmează meciul cu Dinamo din campioant, dar până la derby-ul de pe Arena Națională, roș-albaștii vor avea de jucat meciul din deplasare din Cupa României.

Formația bucureșteană o va întâlni pe UTA, iar partida va avea loc miercuri, 3 noiembrie, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

