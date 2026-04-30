FCSB încearcă să îl convingă pe Elias Charalambous să revină la echipă, la mai puțin de două luni după ce cipriotul a demisionat în urma ratării play-off-ului. În cazul unui refuz, Gigi Becali și Mihai Stoica au anunțat că au o listă pregătită cu alte variante.

Victor Pițurcă: "Gigi Becali nu se mai poate schimba, e imposibil"

Victor Pițurcă este de părere că va fi dificil pentru FCSB să găsească un antrenor străin de valoare care să accepte imixtiunile lui Gigi Becali.

"Tot aud că antrenor străin. Stați puțin așa. Cum antrenor străin? Ce face Gigi? Bun, poate găsește un nou Charalambous, care e de acord cu asta", a spus Victor Pițurcă, pentru PRO TV.

Deși Gigi Becali a stat departe de alcătuirea primului 11 și stabilirea schimbărilor timp de 5 meciuri, atât cât a durat mandatul lui Mirel Rădoi, fostul selecționer crede că patronul campioanei nu va putea fi schimbat niciodată, iar FCSB va continua să fie condusă de patron inclusiv pe partea tehnică.

"Gigi era oricum în iarbă. Am văzut că după acel meci a ieșit și a vorbit despre Chiricheș. Și-a intrat în rol deja. Gigi nu se mai poate schimba, e imposibil. El asta face, pentru asta trăiește. În rest, mai merge la biserică, dar fotbalul îi ocupă tot timpul", a mai spus Pițurcă.

Victor Pițurcă: ”Șumudică nu e rău. De ce nu?”

Deși Mihai Stoica a exclus numirea unui antrenor român la FCSB, Victor Pițurcă îl vede potrivit la FCSB chiar pe rapidistul Marius Șumudică. ”Ar putea veni foarte bine la FCSB”, a spus fostul selecționer.

„Nu văd care ar fi impedimentul. Am înțeles că au fost niște declarații ale lui Șumudică... ăsta e Șumudică. Chiar dacă spune o vorbă astăzi, a doua zi retractează, așa e el. Nu e un tip rău, ranchiunos și așa mai departe.

De ce nu? Ar putea veni foarte bine la FCSB, știind că Gigi e imprevizibil, doar că trebuie să facă ce-i spune Gigi. Asta e problema”, a spus Victor Pițurcă, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.