Cu doar câteva luni rămase până la meciurile decisive ale României, situația de la cluburi a doi dintre cei mai importanți jucători din angrenajul naționalei este îngrijorătoare. Nicolae Stanciu nu reușește să se impună la Genoa, având o prezență meteorică în teren, în timp ce Olimpiu Moruțan este pe picior de plecare de la Aris Salonic, unde nu s-a adaptat.



Panduru a explicat la Prima Sport că orgoliul de a rămâne în străinătate doar de dragul contractului ar putea fi fatal pentru prezența lor în lot pentru barajul cu Turcia.



„Mi se părea că e cel mai bine pentru el, dar el ştie. Dacă vrei, trebuie să faci ceva. Dacă rămâi la Genoa pentru că ai contract, înseamnă că îţi asumi, că joci, că nu joci, şi s-ar putea să lipseşti în martie. Dacă mergi la Rapid, o să joci 100%. Te pui ca fotbalist pe picioare, dacă zici: «Nu mai am de ce să mă întorc, ce să demonstrez, îmi asum». Am văzut că îl doreşte cineva în China, atunci urmează-ţi drumul”, a spus Panduru.



Soluția din Giulești pentru revirimentul „tricolorilor”



„Pandi” este convins că un eventual transfer în Giulești ar fi o mutare câștigătoare pentru ambele părți. Pe de o parte, fotbaliștii și-ar recăpăta ritmul de joc necesar pentru baraj, iar pe de altă parte, Rapidul ar beneficia de sclipirile unor jucători capabili să decidă meciuri în campionat.



„Moruţan pleacă de la Aris, nu ştiu dacă are în Turcia, în Italia, dar tocmai de-aia vorbim de jucătorii ăştia, vă pot ajuta şi au probleme în momentul ăsta. La fel îl văd şi pe Moruţan. La Rapid, «10» l-aş lua pe Moruţan. Eu cred că Moruţan şi Stanciu pot face diferenţa”, a mai spus Panduru.

