"Ba, sunteti nebuni?! Spuneti ca voi ati salvat fotbalul romanesc". Becali a tinut cu Lupescu, dar ii atribuie si lui Burleanu un mare merit! "Mi-a salvat doua milioane de euro"

Gigi Becali a sperat ca Ionut Lupescu sa castige alegerile FRF, dar a fost dezamagit la final. El a reactionat chiar emotional si si-a anuntat retragerea din fotbal. Mai la rece, acesta si-a schimbat usor discursul.

Becali l-a facut "tiran" pe Burleanu pentru introducerea unei reguli potrivit careia la alegerile FRF au putut candida doar oameni care au petrecut o anumita perioada in fotbal. De asemenea, acesta s-a declarat extrem de nemultumit de mentinerea grecului Vassaras in functia de sef al CCA.

Pe de alta parte, judecand la rece, Becali a recunoscut ca administratia Burleanu i-a adus un mare beneficiu.

Concret, FRF a obtinut o schimbare a legii sportului si a Codului Fiscal, pentru reducerea cotei de impozitare a primelor.

"M-a sunat Bodescu inainte de alegeri si m-a intrebat daca nu votez cu Burleanu. I-am zis ca sunt cu Lupescu. Mi-a spus ca nu imi va parea rau.

Pentru ca m-a sunat si a vorbit asa, i-am spus: "Bai, uite, pentru faptul ca ai apelat la mine si pentru ca am dragoste, iti dau un pont. Spune-i lui Burleanu sa foloseasca in campanie ce a facut in mandat. Sunteti fraieri! Voi ati salvat fotbalul romanesc la treaba cu impozitele".

Noi, cluburile, nu mai platim 70%, ci 29%. Plus ca banii dati ca prime sunt impozitati cu doar 2%. Burleanu nici nu cred ca stie ca a facut-o. Poate s-a nimerit, dar s-a facut. Fara sprijinul FRF nu se putea face. FRF a propus modificari la legea sportului si la Codul Fiscal.

Pai, eu am dat anul trecut, dupa calificare, 3 milioane de euro prime. Si am platit 2 milioane impozit. Acum stiti cat platesc? Va zic eu: 60.000 de euro!

Dupa ce am vorbit cu Bodescu, l-am sunat pe Argaseala si i-am zis ca m-a convins. Este vrajitor, are scoala vietii. Are putere de convingere", a spus Becali la PRO X.