Mircea Lucescu, atacat dupa criticile pentru "fuţ-hal": "E tradator de tara! Noi suntem satui de promisiuni si proiecte!"

Presedintele unui clubul de futsal din Romania l-a criticat dur pe Mircea Lucescu.

Iulian Trasnea, presedintele echipei de futsal Luceafarul Buzau, a reactionat dur dupa ce Mircea Lucescu a acuzat ca Razvan Burleanu a castigat un nou mandat in fruntea FRF de cluburile de futsal sau cele de fotbal feminim. Selectionerul Turciei a luat peste picior futsalul, cel pe care l-a numit "fuţ-hal".

"Alde Mircea Lucescu si alti tradatori de tara fac bani in strainatate pentru familiile lor. Noi ce sa facem daca suntem saraci, sa ne impuscam? Eu ma chinui de sase ani cu aceasta echipa. Acest Burleanu, hulit nemeritat, ne-a ajutat foarte mult. Razvan Burleanu a facut tot ce a promis si a castigat alegerile pe merit. Lupescu a fost mare fotbalist, dar n-a dovedit nimic in administratie.



Ne-am intalnit cu el in campania electorala, ne-a dat programul lui, ne-a ascultat problemele, dar ne-a zis ca vom vedea ce e de facut dupa ce va iesi presedinte. Suntem satui de promisiuni si de proiecte. Burleanu este singurul care se tine de promisiuni si care ajuta cluburile sarace, doar nu o sa-l ajute pe Gigi Becali. Nu a rezolvat toate problemele, dar urmeaza. Poate a mai si gresit, dar eu sunt multumit de el.



Daca ar fi iesit Lupescu presedinte nu mai intram noi la FRF, se instala haita Generatiei de aur. De fapt, ce a castigat? Asa i-a spus un ziarist. E o generatie de carton! si-au primit banii pentru rezultatele obtinute pe teren. Despre nationala masculina de handbal se poate spune ca a fost Generatie de aur, fiindca a castigat patru titluri mondiale. Ce au facut de 20 de ani cei din asa zisa Generatie de aur? Doar Hagi are o Academie, dar pe care a dezvoltat-o pe vremea lui Mircea Sandu, cu bani de la UEFA.



Nu m-a interesat ca Lupescu a fost sustinut de Liviu Dragnea, nu fac politica. Am cel mai curat club de futsal dintre cele contestate. Am infiintat clubul pe vremea lui Mircea Sandu, m-am chinuit sa ajung sus, vreau sa promovez in Liga 1. Am facut imprumuturi, mi-am amanetat masina pentru a tine clubul. Nu e usor sa asiguri un buget de 100.000 de euro pe an" a spus Iulian Trasnea.