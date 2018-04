"Mourinho mi-a spus ca si cu o singura mana sunt mai bun decat Casillas!" Dezvaluirea unui portar, dupa 5 ani

Julio Cesar, fostul elev al lui Mourinho la Inter, a facut o serie de dezvaluiri despre antrenor.

Intr-un interviu acordat pentru Selecao Sportv, portarul brazilian si-a amintit o intamplare de la Cupa Confederatiilor din 2013. Brazilia, gazda Campionatului Mondial din 2014, invinse campioana europeana si mondiala en-titre, Spania, cu scorul de 3-0. In urma finalei, portarul brazilian a castigat premiul de cel mai bun portar al turneului. In semn de respect pentru Iker Casillas, acesta s-a dus sa-si primeasca premiul imbracat in tricoul lui Casillas.

"Cand am ajuns in vestiar dupa meci, aveam un mesaj de la Mourinho", spune Cesar.

"Esti nebun, Casillas ar fi trebuit sa imbrace tricoul tau, nu tu pe al lui", scria in mesajul de la Mourinho.

"Mourinho mi-a mai spus ca si cu o singura mana am aparat mai bine decat Casillas", a mai povestit portarul brazilian.

Intamplarea venea intr-un punct interesant al carierei lui Mourinho. Acesta se afla in pauza de vara ce marca despartirea de Real Madrid, unde Casillas ii fusese elev, si venirea la Chelsea.

Tensiunile dintre Casillas si Mourinho nu sunt o noutate, rezultand in cateva meciuri vazute de pe banca pentru Campionul Mondial de atunci.