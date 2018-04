DE NEOPRIT! Ronaldo este la un pas sa doboare un nou record!

Cristiano Ronaldo si-a egalat recordul, inscriind in 12 partide consecutive.



Ajuns la varsta de 33 de ani, portughezul este in forma maxima. Desi a avut un inceput de sezon modest, marcand doar de 4 ori in campionat de la inceperea acestuia pana la sfarsitul lui 2017, Ronaldo a explodat din ianuarie. De la inceputul anului, acesta a reusit nu mai putin de 20 de goluri in campionat, ajungand pe locul doi in clasamentul marcatorilor din La Liga.

Mai mult, cu golul inscris aseara impotriva celor de la Atheltic Bilbao, Ronaldo si-a atins un record stabilit in sezounul 2014/2015, a marcat in 12 partide consecutive in toate competitiile. Pentru a-si dobori recordul, Ronaldo trebuie sa treaca de testul numit Bayern pe Allianz Arena.

