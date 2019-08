Azil sau super stil? :) Prezentati ca salvatori, Fabbrini si Puljici au cifre slabe in ultima vreme. Ce ii pot aduce lui Dinamo

Oficialii lui Dinamo isi pun mari sperante in Fabbrini si Puljici, dar cei doi fotbalisti par sa aiba ei mai mare nevoie de ajutor pentru a reintra in forma.

Diego Fabbrini (29 ani) a fost om de baza in sezonul trecut la FC Botosani, unde a jucat in 31 de partide (29 ca titular) si a reusit 5 goluri. In vara, el a devenit liber de contract, dar a refuzat sa semneze cu Dinamo, preferand sa mearga in campionatul bulgar, la TSKA Sofia, unde a primit un salariu mai mare. In noul sezon, italianul a bifat 5 prezente (3 ca titular) din 6 meciuri si nu a reusit niciun gol. El a iesit din gratiile antrenorului Ljupko Petrovici, care l-a preferat pe postul sau pe portughezul Janio Bikel, si a intrat rapid in colimarul ultrasilor bulgari, care au facut scandal pentru ca mijlocasul italian primea, in opinia lor, in mod nejustificat un salariu de 25.000 de euro pe luna. La Dinamo, Fabbrini va avea un salariu lunar de 10.000 de euro, la care se adauga prime substantiale, si a fost deja prezentat pe site-ul oficial al „cainilor”.

Dupa plecarea de la Dinamo, Ante Puljici (31 ani) a prins 44 de meciuri (7 goluri) pentru Tom Tomsk in prima liga rusa. El a plecat apoi alaturi de Mircea Rednic in Arabia Saudita, la Al Faisaly Harmah, dar antrenorul roman a fost demis si fundasul croat nu a prea prins primul “11” cu noul tehnician, brazilianul Pericles Chamusca, care ii prefera in centrul apararii pe conationalii Igor Rossi si Raphael Silva. In sezonul trecut, croatul a jucat 21 de meciuri (19 ca titular), majoritatea in mandatul lui Rednic, si a reusit 3 goluri, dar nu a mai evoluat intr-un meci oficial de trei luni.

Pentru actuala editie, care incepe in acest weekend, Puljici a fost anuntat ca nu se conteaza pe serviciile sale si ca trebuie sa isi caute echipa pentru a elibera locul dedicat jucatorilor straini. Fundasul croat a avut si o accidentare grava la ligamentele genunchiului, asa ca nu multe cluburi se mai incumeta acum sa il legitimeze. Oficialii lui Dinamo s-ar fi inteles cu fotbalistul pentru un salariu in jurul sumei de 10.000 de euro lunar, cu bonusuri care ar urca pana la valoarea de 15.000 de euro, iar Puljici nu mai trebuie decat sa semneze contractul pregatit de Florin Prunea.