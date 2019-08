"Am luat un jucator valoros!" OFICIAL: Gica Hagi a confirmat lovitura data de Viitorul! I-a furat un fotbalist lui Dinamo

Viitorul l-a transferat pe Cosmin Matei (27 de ani).

Viitorul a bifat un transfer important! Gica Hagi l-a convins pe mijlocasul Cosmin Matei, in varsta de 27 de ani, sa semneze cu formatia de la Ovidiu. Matei a jucat la FCSB si Dinamo, iar acum a sosit liber de contract.

Gica Hagi: "Am luat un jucator valoros"

Gica Hagi a confirmat transferul lui Cosmin Matei.

"E facut deja, a facut vizita medicala. Am luat un jucator valoros. Locuieste in Constanta, a fost capitan de echipa. Un jucator foarte talentat, dar care a fost capricios cand era tanar. Acum are varsta necesara si m-a convins in discutie pe care am avut-o cu el", a spus Gica Hagi.

Cosmin Matei a fost crescut de Farul, iar in 2010 a ajuns la FCSB, unde a jucat insa doar 5 meciuri. In 2012, el s-a transferat la Dinamo si a castigat o Cupa si o Supercupa cu formatia din Stefan cel Mare.

Ultima data, Cosmin Matei a jucat la Genclerbirligi, in Turcia, dupa ce a mai trecut pe la Atromitos si Istra, ultima fomratie imprumutandu-l in sezonul 2017/18.

2 selectii are Cosmin Matei la nationala Romaniei.