Bogdan Vintila aduce un preparator fizic de la Dinamo! Becali a anuntat ce se intampla cu Andronache: "Eu o sa ies din viata publica! Va las cu Narcis si Vintila!"

Gigi Becali a confirmat dupa partida cu Guimaraes anuntul facut in exclusivitate de Sport.ro: Bogdan Arges Vintila va fi noul antrenor al echipei!

Bogdan Arges Vintila va fi noul preparator fizic al FCSB-ului! Acesta a trecut pe la echipa nationala si a lucrat in sezonul trecut cu Eugen Neagoe la Sepsi OSK. A mers alaturi de Neagoe la Dinamo, insa si-a dat demisia la inceputul lunii august, dupa infrangerea cu Poli Iasi!

El are titlul de "doctor" si este profesor la facultatea Romano-Americana. La echipa nationala a Romaniei a lucrat in al doilea mandat al lui Victor Piturca. Dima ii ia locul lui Marian Lupu, plecat cu scandal dupa accidentarile din debutul sezonului.

"(Vintila) A zis ca il tine pe Andronache. Si vine cu un preparator fizic, Dima, nu il cunosc. O sa aducem un fundas central, sa vedem, e posibil. Noi suntem calificati acum in grupele Europa League, trebuie sa mai aducem ceva. Nu ne scoate niciodata Guimaraes. Daca aveam echipa intreaga, era 3-0 sau 4-0! O sa ajungem in primavara Europa League, o sa vedem. Eu am curajul sa spun asta!



Eu o sa ies din viata asta publica putin asa. E ultima mea trufie. O sa va las cu Narcis Raducan, cu Vintila. Iar eu o sa imi vad de trebusoara mea" a spus Gigi Becali la Pro X.