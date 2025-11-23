După un start de sezon anevoios, cu puține realizări, Louis Munteanu a început să semene cu golgheterul din stagiunea precedentă. Duminică seară, atacantul a oferit două pase decisive în meciul cu Rapid, încheiat cu victoria clară a lui CFR, scor 3-0.

Louis Munteanu, după CFR Cluj - Rapid 3-0: "Impresarul care a venit a avut ce să vadă"

La flash-interviul de după joc, reporterul i-a transmis lui Munteanu că a fost urmărit din tribună de un scouter din Statele Unite ale Americii. "A avut ce să vadă", a replicat atacantul lui CFR Cluj.



"Mă bucur pentru această victorie, aveam nevoie. E o victorie mare. Trebuie să câștigăm din nou sâmbătă și sperăm să facem meciuri bune pentru că arătăm bine. Sper că a redevenit spiritul de anul trecut, când jucam cu Mister Petrescu.



Cred că toată lumea știe că ăsta e stilul meu - sunt un atacant combinativ, îmi place să joc fotbal și mă bucur că în seara asta mi-a reușit. Sper ca și în meciurile viitoare să-mi ajut echipa cu tot ce pot eu.



(n.r - întrebat despre impresarul din SUA care l-a urmărit din tribună) Nu știam. Mă bucur că sunt apreciat. Zic eu că am făcut un meci bun în această seară și a avut ce să vadă.



Trebuie să câștigăm multe meciuri la rând. Degeaba câștigăm unul sau două dacă pe următorul îl pierdem. Trebuie să jucăm cu aceeași atitudine și chiar se poate dacă vom juca ca în seara asta.



Am avut discuții cu Daniel Pancu. Am avut o relație bună și la națională, și acum. Mă bucur că am reușit să ajut echipa. Este un războinic și se vede și în atitudinea noastră că ne-a ajutat. Sper să câștigă în continuare", a spus Louis Munteanu.

2 goluri și 5 pase decisive a strâns Munteanu în acest sezon la CFR Cluj

