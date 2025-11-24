Deși ținta principală a scouterilor din MLS a fost Louis Munteanu, emisarilor americani le-a atras atenția și "motorul" de la mijlocul terenului, Lindon Emerllahu.



Prezența reprezentanților clubului american, despre care se discută că ar fi D.C. United, nu a trecut neobservată în Gruia. Aceștia au asistat la o partidă solidă a echipei lui Daniel Pancu, în care Louis Munteanu a strălucit din nou. Totuși, lista de cumpărături a americanilor s-ar putea extinde.



Iuliu Mureșan a dezvăluit că antrenorul formației din SUA a fost prezent la meci și a rămas impresionat nu doar de atacantul pentru care Neluțu Varga cere sume amețitoare, ci și de mijlocașul kosovar Emerllahu.



"Jucătorul bun și mama îl vede"



Discuțiile despre un posibil transfer în Statele Unite se intensifică, iar prestația lui Emerllahu a fost catalogată drept una evidentă pentru oricine, nu doar pentru specialiști. Iuliu Mureșan a comentat situația cu umor, subliniind că valoarea celor doi fotbaliști doriți în trecut și de FCSB este incontestabilă.



"Au remarcat doi jucători, pe Louis Munteanu, care a jucat foarte bine, și pe Emerllahu. Era normal, a fost chiar antrenorul... Avea o vorbă Răzvan Zamfir: «Jucătorul bun și mama îl vede!». Aici la fel, și bunica îl vedea!", a spus Mureșan, potrivit Fanatik.



Rămâne de văzut dacă americanii vor înainta o ofertă concretă pentru "pachetul" Munteanu - Emerllahu în perioada următoare.

