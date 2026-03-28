Echipa antrenată de Cristi Chivu traversează o perioadă ezitantă în Serie A. După înfrângerea suferită în derby-ul cu AC Milan, au urmat alți pași greșiți în meciurile cu Atalanta și Fiorentina. Avansul din fruntea clasamentului s-a micșorat considerabil, Inter având acum un plus de doar șase puncte față de Milan și șapte față de Napoli.

Prezent la evenimentul de lansare a turneului Yes Cup, Beppe Bergomi a analizat lupta în trei pentru campionat. Fostul jucător al nerazzurrilor a subliniat că formația pregătită de Antonio Conte trebuie urmărită cu mare atenție în etapele rămase.

Napoli, principalul pericol

Analizând șansele la trofeu, Bergomi a transmis un mesaj direct referitor la lupta din fruntea clasamentului.

„Finalul de campionat? Totul este deschis, vom vedea cine va sta mai bine mental și fizic. Privind calendarul lui Napoli, le poate câștiga pe toate. Napoli are lotul cel mai complet, dar a avut multe accidentări. Rămâne de văzut cum va reacționa Inter, va fi decisivă partida cu Roma”, a spus Bergomi.