Echipa antrenată de Cristi Chivu conduce clasamentul, cu un avans de șase puncte față de AC Milan. O eventuală victorie ar putea mări presiunea pe rivali, mai ales că "rossonerii" au un meci dificil cu Napoli în runda următoare.

Veste excelentă pentru Chivu înainte de duelul cu Roma

Antrenorul Cristi Chivu a primit o veste uriașă chiar înaintea partidei cu AS Roma. Potrivit Football Italia, Lautaro Martinez (28 de ani) este complet refăcut după accidentarea musculară suferită în meciul cu Bodo/Glimt.

Atacantul argentinian va fi apt 100% pentru confruntarea programată pe 5 aprilie și revine într-un moment crucial pentru liderul din Serie A. Lautaro Martinez este golgheterul campionatului, cu 14 goluri marcate în acest sezon.

Această accidentare l-a făcut pe argentinian să rateze ultimele șapte meciuri oficiale disputate de Inter Milano. În acest interval, echipa lui Cristi Chivu a obținut doar două victorii.

Cum arată lupta pentru titlu

Cu opt etape rămase până la finalul sezonului, Inter pornește cu prima șansă la titlu. AC Milan ocupă locul secund, în timp ce Napoli completează podiumul.

Programul pare, cel puțin pe hârtie, mai accesibil pentru lider, însă orice pas greșit poate relansa cursa. Rămâne de văzut dacă echipa lui Chivu va reuși să gestioneze presiunea și să câștige titlul chiar în primul sezon cu antrenorul român pe bancă. Mai jos poți vedea clasamentul complet.