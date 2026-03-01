Într-un material publicat de Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi a vorbit despre forma fizică a lui Federico Dimarco.

Fostul internațional italian a scos în evidență abordarea antrenorului român în ceea ce privește rotația jucătorilor de bază, care a adus un plus de prospețime pe teren.

„Să luăm un exemplu: anul acesta face un sezon extraordinar, dar și în cei patru ani anteriori a jucat mereu bine: era la națională, marca multe goluri… deja de dinainte demonstrase calități mari. Anul acesta lucrul care iese cel mai mult în evidență este că joacă multe meciuri timp de 90 de minute. În anii trecuți îi era puțin mai greu, deci după părerea mea și gestionarea lui Cristian Chivu este foarte bună.

În Cupa Italiei cu Torino nici nu-l convoacă, îl lasă acasă. Asta de ce? Te face să înțelegi ce statut a atins acest băiat: antrenorul îl consideră unul dintre cei mai importanți jucători și îl lasă să se odihnească în anumite partide. Apoi există și posibilitatea de a-l lăsa să se odihnească, pentru că Cristian poate își asumă câteva riscuri în plus, folosește câțiva tineri, precum Cocchi care a debutat în Cupa Italiei. Deci asta îi permite să respire și când Federico respiră, este bine și este în formă, atunci decide meciurile”, a spus Bergomi.

Comparația cu Inzaghi și duelul stângacilor

Bergomi a ținut să precizeze că nu critică munca lui Simone Inzaghi, ci că vrea doar să sublinieze diferența de prospețime fizică din acest sezon.

„Nu am nimic împotriva felului de a lucra al lui Inzaghi. Simone l-a făcut să înflorească, l-a făcut să aibă niște sezoane incredibile. Anul acesta lucrul frumos este că joacă foarte des meciuri întregi. Poate fi o pregătire diferită, poate fi și că el are un preparator personal în plus pentru a lucra individual”, a mai spus fostul campion cu Inter.