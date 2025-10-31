A oferit una dintre ratările sezonului! Emerllahu, ironic după meci: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”

A oferit una dintre ratările sezonului! Emerllahu, ironic după meci: &bdquo;Trebuia să marchez un hattrick &rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața lui CFR Cluj, într-un meci din etapa a 15-a din Superliga.

TAGS:
emerllahuDinamoCFR ClujSuperliga
Din articol

După o primă repriză cu activitate la ambele porți, CFR Cluj a deschis scorul în minutul 69 al meciului de pe Arena Națională.

Dinamo a insistat pe finalul partide și a dat lovitura cu golurile lui Karamoko (90') și Soro (90+2').

Emerllahu, total neinspirat la finalizare: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”

Emerllahu a vorbit despre ratările sale mari din partida cu Dinamo și a recunoscut că ar fi putut înscrie de cel puțin trei ori, nu doar o singură dată așa cum a făcut-o.

Mijlocașul kosovar a scos în evidență jocul bun făcut de echipa sa până în ultimele minute și are încredere că Daniel Pancu poate readuce echipa clujeană pe drumul cel bun.

„Eu în seara asta trebuia să marchez un 'hattrick', dar nu am ce să fac, ăsta e fotbalul, am ratat, dar am și marcat un gol cu ceva noroc. Trebuie să arătăm mai multe, pentru că avem calitate, dar trebuie să mergem înainte.

CFR nu poate să fie pe locul acesta în clasament, avem nevoie de mai mult, avem prea multă calitate, dar pentru următorul meci trebuie să ne pregătim mai bine, iar cu noul antrenor vreau să fiu mai bun ca să joc și să luăm cele trei puncte. Sper să fiu mai bun (n.r. cu Pancu antrenor)!

Avem nevoie de mai multă concentrare și mai multă agresivitate, ne-am descurcat foarte bine cu Dinamo în seara asta, dar ne-am deconcertat în ultimele 10-15 minute.”, a declarat Lindon Emerllahu.

În urma acestei victorii, Dinamo se află pe locul patru la patru puncte de liderul FC Botoșani, în timp ce CFR Cluj rămâne pe locul 13.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
ARTICOLE PE SUBIECT
Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: &rdquo;Asta a fost răsplata pentru zilele grele&rdquo;
Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: ”Asta a fost răsplata pentru zilele grele”
Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute
Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute
C&acirc;nd norocul ține cu tine :). Emerllahu, gol fabulos &icirc;n Dinamo - CFR Cluj
Când norocul ține cu tine :). Emerllahu, gol fabulos în Dinamo - CFR Cluj
ULTIMELE STIRI
Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după &icirc;ncă un meci &icirc;nc&acirc;ntător pentru PSV
Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre C&icirc;rjan, Soro și Caragea
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre Cîrjan, Soro și Caragea
CFR &icirc;ngrozește: dezvăluirea lui Laurențiu Rus despre ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu echipa
CFR îngrozește: dezvăluirea lui Laurențiu Rus despre ce se întâmplă cu echipa
Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: &rdquo;Asta a fost răsplata pentru zilele grele&rdquo;
Eroul lui Dinamo exultă după meciul cu CFR Cluj: ”Asta a fost răsplata pentru zilele grele”
Louis Munteanu, &icirc;n lacrimi după prăbușirea cu Dinamo. Atacantul a cedat: E dezastru!
Louis Munteanu, în lacrimi după prăbușirea cu Dinamo. Atacantul a cedat: "E dezastru!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția L Equipe după ce patronul din Rom&acirc;nia a intrat pe teren la 61 de ani: De ce i s-a permis acestui bunic?

Reacția L'Equipe după ce patronul din România a intrat pe teren la 61 de ani: "De ce i s-a permis acestui bunic?"

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: E noua bombă, nu &icirc;l mai scot!

Gigi Becali a anunțat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu U Cluj: "E noua bombă, nu îl mai scot!"

Măiestrie! Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

"Măiestrie!" Reacția olandezilor după recitalul lui Dennis Man la PSV: assist superb și gol de magician

Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec

Gigi Becali i-a dat răspunsul rivalei din Superliga care s-a interesat de Denis Alibec

Sorana, &icirc;nvinsă, dar &icirc;n cursă pentru un cec uriaș: C&icirc;rstea poate c&acirc;știga o avere!

Sorana, învinsă, dar în cursă pentru un cec uriaș: Cîrstea poate câștiga o avere!

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! &bdquo;C&acirc;inii&rdquo; au dat lovitura &icirc;n ultimele minute

Dinamo - CFR Cluj 2-1 | Remontada senzațională a echipei lui Kopic! „Câinii” au dat lovitura în ultimele minute



Recomandarile redactiei
Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după &icirc;ncă un meci &icirc;nc&acirc;ntător pentru PSV
Man, aproape de perfecțiune: nota sa, după încă un meci încântător pentru PSV
Louis Munteanu, &icirc;n lacrimi după prăbușirea cu Dinamo. Atacantul a cedat: E dezastru!
Louis Munteanu, în lacrimi după prăbușirea cu Dinamo. Atacantul a cedat: "E dezastru!"
CFR &icirc;ngrozește: dezvăluirea lui Laurențiu Rus despre ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu echipa
CFR îngrozește: dezvăluirea lui Laurențiu Rus despre ce se întâmplă cu echipa
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre C&icirc;rjan, Soro și Caragea
Zeljko Kopic a tras concluziile după victoria cu CFR Cluj. Ce a spus despre Cîrjan, Soro și Caragea
Edi Iordănescu, ofertat &icirc;n aceeași zi &icirc;n care s-a despărțit de Legia Varșovia. Ce echipă poate antrena
Edi Iordănescu, ofertat în aceeași zi în care s-a despărțit de Legia Varșovia. Ce echipă poate antrena
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

stirileprotv Ce riscă jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv. Motivul pentru care l-a sancționat

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

stirileprotv Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

Trump a transformat Casa Albă &icirc;n McDonald #039;s de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

stirileprotv Trump a transformat Casa Albă în McDonald's de Halloween. A găzduit sute de invitaţi costumaţi. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!