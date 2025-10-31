A oferit una dintre ratările sezonului! Emerllahu, ironic după meci: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”

După o primă repriză cu activitate la ambele porți, CFR Cluj a deschis scorul în minutul 69 al meciului de pe Arena Națională.

Dinamo a insistat pe finalul partide și a dat lovitura cu golurile lui Karamoko (90') și Soro (90+2').



Emerllahu, total neinspirat la finalizare: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”



Emerllahu a vorbit despre ratările sale mari din partida cu Dinamo și a recunoscut că ar fi putut înscrie de cel puțin trei ori, nu doar o singură dată așa cum a făcut-o.

Mijlocașul kosovar a scos în evidență jocul bun făcut de echipa sa până în ultimele minute și are încredere că Daniel Pancu poate readuce echipa clujeană pe drumul cel bun.

