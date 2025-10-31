A oferit una dintre ratările sezonului! Emerllahu, ironic după meci: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”

După o primă repriză cu activitate la ambele porți, CFR Cluj a deschis scorul în minutul 69 al meciului de pe Arena Națională.
Dinamo a insistat pe finalul partide și a dat lovitura cu golurile lui Karamoko (90') și Soro (90+2').
Emerllahu, total neinspirat la finalizare: „Trebuia să marchez un 'hattrick'”
Emerllahu a vorbit despre ratările sale mari din partida cu Dinamo și a recunoscut că ar fi putut înscrie de cel puțin trei ori, nu doar o singură dată așa cum a făcut-o.
Mijlocașul kosovar a scos în evidență jocul bun făcut de echipa sa până în ultimele minute și are încredere că Daniel Pancu poate readuce echipa clujeană pe drumul cel bun.
„Eu în seara asta trebuia să marchez un 'hattrick', dar nu am ce să fac, ăsta e fotbalul, am ratat, dar am și marcat un gol cu ceva noroc. Trebuie să arătăm mai multe, pentru că avem calitate, dar trebuie să mergem înainte.
CFR nu poate să fie pe locul acesta în clasament, avem nevoie de mai mult, avem prea multă calitate, dar pentru următorul meci trebuie să ne pregătim mai bine, iar cu noul antrenor vreau să fiu mai bun ca să joc și să luăm cele trei puncte. Sper să fiu mai bun (n.r. cu Pancu antrenor)!
Avem nevoie de mai multă concentrare și mai multă agresivitate, ne-am descurcat foarte bine cu Dinamo în seara asta, dar ne-am deconcertat în ultimele 10-15 minute.”, a declarat Lindon Emerllahu.
În urma acestei victorii, Dinamo se află pe locul patru la patru puncte de liderul FC Botoșani, în timp ce CFR Cluj rămâne pe locul 13.