Când norocul ține cu tine :). Emerllahu, gol fabulos în Dinamo - CFR Cluj

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.

În minutul 69 al mecuilui, Adrian Păun l-a lansat pe Louis Munteanu, care a pătruns în careu și i-a pasat la firul ierbii în centru lui Lindon Emerllahu.

Fotbalistul a dat pe lângă minge, dar balonul s-a oprit în piciorul său stâng și s-a rostogolit, ulterior, în plasă.

CFR Cluj a deschis, așadar, scorul pe Arena Națională după mai bine de o oră de joc și la aproape 20 de minute după ce Dinamo a avut o reușită invalidată de VAR (Musi 52').

Echipele de start

Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

Antrenor: Zeljko Kopic



CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica

Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu

Antrenor: Laurențiu Rus

