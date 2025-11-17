Au început negocierile pentru jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB!

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat mișcări de trupe în următoarea perioadă de mercato, nemulțumit fiind de jocul echipei sale din prima parte a sezonului.

Omul care decide totul la campioana României ar urma să renunțe la mai mulți jucători, iar în locul lor ar urma să fie aduse ”întăriri” serioase. Pe lângă Louis Munteanu (23 de ani), pentru care și-a făcut deja public interesul, Becali vrea să transfere un alt jucător de la rivala CFR Cluj, pe Lindon Emerllahu (22 de ani).

Metalist Harkov i-l poate ”sufla” FCSB-ului pe Emerllahu

Doar că, între timp, kosovarul a început negocierile cu o altă echipă. Acesta ar putea ajunge în Ucraina, la Metalist 1925 Harkov, echipă aflată pe locul nouă în campionatul Ucrainei. Rămâne de văzut dacă ucrainenii pot oferi o sumă care să-l mulțumească pe Neluțu Varga, având în vedere că mijlocașul mai are contract până în 2028 cu echipa din Gruia.

Emerllahu a ajuns la CFR Cluj la începutul acestui an, de la FC Ballkani, iar cota sa de piață a crescut semnificativ datorită evoluțiilor din ce în ce mai solide. Acum este evaluat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate.

Titular incontestabil și în acest sezon, kosovarul a bifat 19 partide în toate competițiile, reușind să marcheze de patru ori și să ofere alte două pase decisive.

Gigi Becali pregătește cinci transferuri la FCSB

Prin vocea managerului general Mihai Stoica, FCSB a anunțat că pregătește cinci transferuri în următoarea perioadă de mercato. Chiar dacă este abia noiembrie, campioana a început deja discuțiile.

Un fundaș stânga, un mijlocaș și un fundaș stânga ar vrea să transfere campioana României în următoarea perioadă de mercato, pe lângă alte posturi pe care ar vrea să le acopere patronul echipei.

Gigi vrea cinci jucători, eu aș vrea trei, neapărat un fundaș central, neapărat un mijlocaș și un fundaș stânga. El ar vrea cinci, dar depinde ce reușim.

Suntem în discuții deocamdată, am făcut și oferte, doar că până acum ne-am orientat la jucători de un anumit nivel și pretențiile lor financiare sunt foarte mari, nu sunt pentru campionatul nostru, însă urmează să mai coborâm o treaptă”, a spus Stoica, la Fanatik.ro.

