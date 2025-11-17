Au început negocierile pentru jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB!

Omul care decide totul la campioana României ar urma să renunțe la mai mulți jucători, iar în locul lor ar urma să fie aduse ”întăriri” serioase. Pe lângă Louis Munteanu (23 de ani), pentru care și-a făcut deja public interesul, Becali vrea să transfere un alt jucător de la rivala CFR Cluj, pe Lindon Emerllahu (22 de ani).



Metalist Harkov i-l poate ”sufla” FCSB-ului pe Emerllahu



Doar că, între timp, kosovarul a început negocierile cu o altă echipă. Acesta ar putea ajunge în Ucraina, la Metalist 1925 Harkov, echipă aflată pe locul nouă în campionatul Ucrainei. Rămâne de văzut dacă ucrainenii pot oferi o sumă care să-l mulțumească pe Neluțu Varga, având în vedere că mijlocașul mai are contract până în 2028 cu echipa din Gruia.



Emerllahu a ajuns la CFR Cluj la începutul acestui an, de la FC Ballkani, iar cota sa de piață a crescut semnificativ datorită evoluțiilor din ce în ce mai solide. Acum este evaluat la 1,4 milioane de euro de site-urile de specialitate.



Titular incontestabil și în acest sezon, kosovarul a bifat 19 partide în toate competițiile, reușind să marcheze de patru ori și să ofere alte două pase decisive.

