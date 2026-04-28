Încă un jucător ratează CM 2026: ”Ruptură a bicepsului femural”
Fotbalistul echipei Real Madrid, Eder Militao, va rata Cupa Mondială după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru o ruptură la coapsă, a anunţat marţi clubul spaniol. Este o lovitură grea atât pentru club, cât şi pentru naţională, cu mai puţin de 50 de zile înainte de începerea turneului, la 11 iunie, relatează Reuters, potrivit news.ro.
„Jucătorul nostru Eder Militao a fost supus astăzi unei operaţii reuşite pentru o ruptură a tendonului proximal al bicepsului femural la piciorul stâng. Operaţia a fost efectuată de dr. Lasse Lempainen sub supravegherea echipei medicale a Real Madrid. Militao îşi va începe reabilitarea în zilele următoare”, a precizat Real Madrid într-un comunicat.
Militao a simţit o durere în urma unui duel, cu puţin înainte de pauză, în victoria de săptămâna trecută împotriva echipei Alaves, şi a cerut imediat să fie înlocuit.
Iniţial, se credea că jucătorul în vârstă de 28 de ani se va putea recupera la timp pentru Cupa Mondială, dar examinările ulterioare au arătat o recidivă a accidentării suferite în decembrie.
Militao a mai suferit, în ultimii ani, două accidentări grave la genunchi.
