Încă un jucător ratează CM 2026: ”Ruptură a bicepsului femural”

Fotbalistul echipei Real Madrid , Eder Militao, va rata Cupa Mondială după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru o ruptură la coapsă, a anunţat marţi clubul spaniol. Este o lovitură grea atât pentru club, cât şi pentru naţională, cu mai puţin de 50 de zile înainte de începerea turneului, la 11 iunie, relatează Reuters, potrivit news.ro .

„Jucătorul nostru Eder Militao a fost supus astăzi unei operaţii reuşite pentru o ruptură a tendonului proximal al bicepsului femural la piciorul stâng. Operaţia a fost efectuată de dr. Lasse Lempainen sub supravegherea echipei medicale a Real Madrid. Militao îşi va începe reabilitarea în zilele următoare”, a precizat Real Madrid într-un comunicat.

Militao a simţit o durere în urma unui duel, cu puţin înainte de pauză, în victoria de săptămâna trecută împotriva echipei Alaves, şi a cerut imediat să fie înlocuit.

Iniţial, se credea că jucătorul în vârstă de 28 de ani se va putea recupera la timp pentru Cupa Mondială, dar examinările ulterioare au arătat o recidivă a accidentării suferite în decembrie.

Militao a mai suferit, în ultimii ani, două accidentări grave la genunchi.

