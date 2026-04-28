Încă un jucător ratează CM 2026: ”Ruptură a bicepsului femural”

Încă un jucător ratează CM 2026: ”Ruptură a bicepsului femural” CM 2026
Campionatul Mondial din 2026 are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

CM 2026Eder MilitaoReal MadridBrazilia
Încă un jucător ratează CM 2026: ”Ruptură a bicepsului femural”

Fotbalistul echipei Real Madrid, Eder Militao, va rata Cupa Mondială după ce a fost supus unei intervenţii chirurgicale pentru o ruptură la coapsă, a anunţat marţi clubul spaniol. Este o lovitură grea atât pentru club, cât şi pentru naţională, cu mai puţin de 50 de zile înainte de începerea turneului, la 11 iunie, relatează Reuters, potrivit news.ro.

Thibaut Courtois, Eder Militao și Dani Carvajal / Foto: Imago
„Jucătorul nostru Eder Militao a fost supus astăzi unei operaţii reuşite pentru o ruptură a tendonului proximal al bicepsului femural la piciorul stâng. Operaţia a fost efectuată de dr. Lasse Lempainen sub supravegherea echipei medicale a Real Madrid. Militao îşi va începe reabilitarea în zilele următoare”, a precizat Real Madrid într-un comunicat.

Militao a simţit o durere în urma unui duel, cu puţin înainte de pauză, în victoria de săptămâna trecută împotriva echipei Alaves, şi a cerut imediat să fie înlocuit.

Iniţial, se credea că jucătorul în vârstă de 28 de ani se va putea recupera la timp pentru Cupa Mondială, dar examinările ulterioare au arătat o recidivă a accidentării suferite în decembrie.

Militao a mai suferit, în ultimii ani, două accidentări grave la genunchi.

Florentino Perez s-a decis: îl vrea pe Mourinho la Real Madrid!

Jose Mourinho (63 de ani) a devenit soluția ideală în viziunea lui Florentino Perez pentru sezonul următor. Pentru ”The Special One”, aceasta ar fi o revenire după 13 ani, după ”mandatul” din perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Doar că portughezul nu beneficiază de sprijin total din partea conducerii, așa cum anunță jurnaliștii Mario Cortegana și David Ornstein. Marele plus este că Florentino Perez l-ar vrea ca antrenor, aspect care îl face pe Mourinho favorit pentru o revenire pe ”Bernabeu”.

Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Supercomputerul Opta știe cine va câștiga UEFA Champions League. Toate calculele înainte de cele două semifinale
MM Stoica, degradat de Gigi Becali: „Eu decid!”
Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: ”Îl luăm înapoi”
Gigi Becali anunță noul antrenor de la FCSB: ”În 15 zile îl punem”
Demis după nici 24 de ore! De ce a renunțat Ioan Varga imediat la oficialul abia întors la CFR Cluj
Charalambous și Pintilii, din nou împreună la scurt timp după plecarea de la FCSB! Ce cadouri au primit
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român



Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: ”Îl luăm înapoi”
Gigi Becali anunță noul antrenor de la FCSB: ”În 15 zile îl punem”
Demis după nici 24 de ore! De ce a renunțat Ioan Varga imediat la oficialul abia întors la CFR Cluj
Charalambous și Pintilii, din nou împreună la scurt timp după plecarea de la FCSB! Ce cadouri au primit
Au început lucrările pentru stadionul de 100.000.000€ din România: ”Șantierul este în plină activitate”
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Au făcut schimb de partenere! Situația bizară în care se află starul lui Real Madrid
Carlo Ancelotti dezvăluie: ”E unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume”
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

