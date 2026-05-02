Atanas Trică cere ajutorul lui Dinamo: ce presimțire a avut în timpul meciului ”U” Cluj - FC Argeș

Jucătorul lui ”U” Cluj a dezvăluit că a simțit în timpul partidei că ardelenii se vor impune până la urmă.

Atanas Trică a transmis că speră ca Dinamo să le acorde o mână de ajutor și să câștige pe „Ion Oblemenco” în meciul cu Universitatea Craiova.

„Am simțit de pe bancă, i-am și spus unui coleg că o să înscriem, pentru că în a doua repriză a fost cu adevărat o avalanșă. Am presta foarte mult, am avut foarte multe ocazii, am avut și eu două.

Mereu e greu cu FC Argeș. Am jucat de cinci ori cu ei în sezonul ăsta și mereu ne-a fost greu.

Era un meci crucial, am vorbit și înainte. S-a simțit un pic acea presiune, dar într-un final am reușit să înscriem și să câștigăm.

Ne-am apropiat în clasament de Craiova și separăm să ne ajute frații noștri”, a spus Atanas Trică, după victoria lui ”U” Cluj.

În urma acestui rezultat, ”U” Cluj a urcat pe primul loc din Superliga, iar Universitatea Craiova se află pe poziția secundă, la egalitate de puncte. Oltenii au nevoie să nu piardă meciul cu Dinamo pentru a redeveni liderul în play-off.

De cealaltă parte, FC Argeș rămâne pe poziția a șasea, la două „lungimi” de Rapid.