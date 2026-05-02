Dan Nistor, descătușat după ce a marcat golul victoriei în prelungiri contra lui FC Argeș: „Aceasta este cheia”

Barcelona, victorie imensă pentru titlul din La Liga: presiune mare pusă pe Real Madrid

Soarta celor trei puncte a fost decisă în minutul 90, când Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalty. Nistor a transformat, iar „U” Cluj s-a impus cu 1-0 în fața piteștenilor.

Bogdan Andone, afectat de înfrângerea din „U” Cluj - FC Argeș

După eșec, antrenorul Bogdan Andone s-a arătat foarte afectat de rezultat. Inițial, Andone și găsit cu greu cuvinte, însă s-a controlat în cele din urmă și a continuat interviul.

„E cam greu să îmi găsesc cuvintele acum. Cred că în afară de 10-15 minute în care 'U' Cluj a pus presiune, am schimbat sistemul și nu au mai avut o situație de a marca.

Am spus că în play-off orice greșeală te costă. A fost o minge pierdută de Tofan la 100 de metri de poarta noastră. Ne-am dorit să fim aici. Trebuie să nu repetăm greșelile din seara asta. Trebuie să demonstrăm că merităm să fim în play-off.

Vreau să le mulțumesc tuturor suporterilor care au venit în număr mare la meci! Vreau să îi felicit pe cei de la 'U' Cluj și să le urez mult succes în campionat și în cupă!

Andone: „Trebuie să fie impecabil defensiv”

Tocmai faptul că am jucat de la egal de la egal în majoritatea meciurilor e frustrant. La acest nivel, fiecare detaliu face diferența. Faci trei greșeli și e 3-0. Trebuie să fii impecabil defensiv și să marchezi la fiecare ocazie. Cam asta e șansa unei victorii în play-off.

Universitatea Cluj a adus un plus cu fiecare schimbare. Noi suntem încă o nou-promovată în play-off. E bine că demonstrăm că putem în fiecare meci, dar e frustrant că pierdem mereu așa”, a declarat Bogdan Andone, la flash-interviu.

Situația din clasament și echipele utilizate

Clujenii lui Bergodi au trecut, deocamdată, pe primul loc al clasamentului, cu 42 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, care va juca duminică, împotriva lui Dinamo. FC Argeș e ultima în play-off, cu 30 de puncte.