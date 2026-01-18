Antrenorul român și-a dus echipa, cel puțin temporar, pe primul loc în Superliga Greciei, după o victorie convingătoare obținută duminică seară, pe teren propriu.



PAOK s-a impus fără emoții în fața celor de la OFI Creta, scor 3-0, într-un meci contând pentru etapa a 17-a din campionat.



Succesul vine la doar câteva zile după calificarea în semifinalele Cupei Greciei, obținută în urma victoriei cu 2-0 împotriva marii rivale Olympiacos.



PAOK s-a așezat pe fotoliul de lider după o victorie la scor



Partida cu OFI a fost decisă încă din prima repriză. Dimitrios Pelkas a deschis scorul în minutul 18, Taison a majorat diferența în minutul 40, iar Georgios Giakoumakis a închis tabela chiar înainte de pauză, în minutul 43.



În urma acestui succes, PAOK a acumulat 41 de puncte și a urcat pe primul loc în clasament, având un meci în plus și un avans de două puncte față de Olympiacos, campioana en-titre.



Pentru echipa lui Lucescu Junior urmează o perioadă intensă pe plan european. PAOK va juca pe 22 ianuarie împotriva lui Betis, formație aflată pe locul 4 în grupa unică din Europa League, iar la o săptămână distanță va face deplasarea la Lyon, tot în cadrul competiției continentale.

