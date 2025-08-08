Este vorba despre Assad Al-Hamlawi, atacantul palestinian care a impresionat în returul cu FK Sarajevo, reușind un hat-trick ce a dus calificarea oltenilor în turul 3 preliminar al Conference League. Cu șase goluri în șase meciuri, Al-Hamlawi este revelația sezonului pentru Craiova.



Claudiu Keșeru, despre Al-Hamwali „Are nerv. Îmi place!”



Claudiu Keșeru, fost internațional, l-a remarcat imediat pe Al-Hamlawi și a vorbit cu entuziasm despre potențialul său.



„Se simte că la Craiova acum e un mare plus. Nu vreau să trag concluzii pripite, dar acest atacant, Al Hamlawi, are ceva. Am văzut nerv. I-am văzut și declarațiile. Îmi place!”, a spus Keseru la GSP.



Al-Hamlawi, 6 din 6 cu Universitatea Craiova



Prin cele trei goluri marcate contra celor de la Sarajevo pe „Ion Oblemenco”, Assad Al-Hamlawi a devenit primul jucător din istoria clubului care înscrie un hat-trick într-un meci european.



Craiova s-a impus clar și în turul 3 preliminar Conference League, 3-0 acasă cu slovacii de la Spartak Trnava, grație golurilor lui Ștefan Baiaram, Assad Al-Hamlawi și Carlos Mora.



Atacantul palestinian a ajuns la șase goluri în șase meciuri: două în Superliga în trei meciuri, alături de patru în Europa, tot în trei meciuri.



Returul în Slovacia va decide calificarea în play-off, unde adversarul va fi câștigătoarea duelului dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).

