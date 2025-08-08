Roger Federer nu mai joacă tenis profesionist de peste patru ani, dar moștenirea sa în „Sportul Alb” va dăinui pentru totdeauna.

La patruzeci și patru de ani, fostul tenismen elvețian a rămas cu o serie de recorduri care nu vor putea fi niciodată replicate de Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Roger Federer, 44 de ani de viață și 4 ani fără tenis

Seria de recorduri deținute doar de Federer în istoria tenisului:

Cel mai longeviv număr unu ATP fără întrerupere

În anii 2000, Roger Federer a bifat cele mai multe săptămâni petrecute consecutiv de un tenismen ca număr 1 ATP, 237 - adică 4 ani și jumătate - depășind la mare diferență vechiul record, de 160 de săptămâni, deținut de Jimmy Connors.

Având în vedere că Novak Djokovic nu mai este lider ATP, șansele ca tenismenul sârb să redevină număr unu mondial și să rămână pe prima poziție timp de patru ani și jumătate se arată infime.