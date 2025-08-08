GALERIE FOTO Roger Federer a împlinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic

Roger Federer a &icirc;mplinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic Tenis
Roger Federer va domina în aceste aspecte istorice ale tenisului până la proba contrarie.

Roger Federer nu mai joacă tenis profesionist de peste patru ani, dar moștenirea sa în „Sportul Alb” va dăinui pentru totdeauna.

La patruzeci și patru de ani, fostul tenismen elvețian a rămas cu o serie de recorduri care nu vor putea fi niciodată replicate de Rafael Nadal și Novak Djokovic.

Roger Federer, 44 de ani de viață și 4 ani fără tenis

  • Seria de recorduri deținute doar de Federer în istoria tenisului:

Cel mai longeviv număr unu ATP fără întrerupere

În anii 2000, Roger Federer a bifat cele mai multe săptămâni petrecute consecutiv de un tenismen ca număr 1 ATP, 237 - adică 4 ani și jumătate - depășind la mare diferență vechiul record, de 160 de săptămâni, deținut de Jimmy Connors. 

Având în vedere că Novak Djokovic nu mai este lider ATP, șansele ca tenismenul sârb să redevină număr unu mondial și să rămână pe prima poziție timp de patru ani și jumătate se arată infime.

Federer, singurul care a câștigat minimum cinci trofee la trei Grand Slam-uri diferite

Roger Federer este singurul din tripleta Federer-Nadal-Djokovic cu 5 titluri de mare șlem la trei competiții de Grand Slam: Australian Open, Wimbledon și US Open. 

Recordul ar putea cădea însă dacă „Nole” va mai reuși să câștige un titlu de campion pe hardul de la Flushing Meadows, până la retragere.

Constanță incredibilă între anii 2005 - 2010

Federer este singurul tenismen din istorie care a ajuns în 18 finale de Grand Slam din 19 consecutive posibile, între US Open 2005 și Australian Open 2010. 

Federer, cel mai bun tenismen pe iarbă din istorie

Nu în ultimul rând, Federer va rămâne tenismenul cu cele mai multe titluri cucerite pe iarbă, 19, la nouă distanță în fața lui Pete Sampras și la 11 în fața sârbului Djokovic, ecart aproape imposibil de recuperat de sârb, având în vedere că poate participa la două-trei competiții de iarbă per an, în cel mai bun caz.

