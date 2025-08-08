Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi și Carlos Mora au marcat golurile cu care oltenii sunt aproape de play-off-ul Conference League, acolo unde vor întâlni un adversar mai dificil.



În cazul unei calificări, Universitatea Craiova se va duela în play-off cu învingătoarea ”dublei” Viking - Istanbul Bașakșehir. Meciul tur dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria turcilor, scor 3-1, astfel că fosta campioană din Super Lig are șanse mari pentru accederea în faza următoare.



Universitatea Craiova, direct în topul asistențelor din Conference League!



După meciul din tur, Universitatea Craiova se poate lăuda cu o performanță impresionantă. Meciul la care au fost prezenți 22,664 de spectatori a intrat direct în topul asistențelor în această rundă din Conference League, pe locul trei.



Doar Hajduk Split - Dinamo City (2-1, cu 31,652 de spectatori) și Partizan Belgrad - Hibernian (0-2, cu 26,342 de spectatori) au depășit asistența înregistrată la meciul din Bănie, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data.

