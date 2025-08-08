OFICIAL Universitatea Craiova, direct în top după meciul cu Spartak Trnava!

Universitatea Craiova, direct &icirc;n top după meciul cu Spartak Trnava! Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova s-a impus pe teren propriu cu 3-0 în fața celor de la Spartak Trnava, în turul trei preliminar al Conference League.

TAGS:
Universitatea CraiovaUniversitatea Craiova - Spartak Trnava
Din articol

Ștefan Baiaram, Assad Al Hamlawi și Carlos Mora au marcat golurile cu care oltenii sunt aproape de play-off-ul Conference League, acolo unde vor întâlni un adversar mai dificil.

În cazul unei calificări, Universitatea Craiova se va duela în play-off cu învingătoarea ”dublei” Viking - Istanbul Bașakșehir. Meciul tur dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria turcilor, scor 3-1, astfel că fosta campioană din Super Lig are șanse mari pentru accederea în faza următoare.

Universitatea Craiova, direct în topul asistențelor din Conference League!

După meciul din tur, Universitatea Craiova se poate lăuda cu o performanță impresionantă. Meciul la care au fost prezenți 22,664 de spectatori a intrat direct în topul asistențelor în această rundă din Conference League, pe locul trei.

Doar Hajduk Split - Dinamo City (2-1, cu 31,652 de spectatori) și Partizan Belgrad - Hibernian (0-2, cu 26,342 de spectatori) au depășit asistența înregistrată la meciul din Bănie, potrivit specialiștilor de la Football Meets Data.

Universitatea Craiova a mai ajuns în play-off-ul Conference League în sezonul 2022-2023, tot cu Mirel Rădoi antrenor, dar a fost eliminată de Hapoel Be'er Sheva. După 1-1 și 2-2, meciul a fost împins spre cele două reprize de prelungiri, acolo unde gruparea din Israel s-a impus cu 4-3.

Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0 | Echipele de start:

  • Universitatea (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Lung Jr., Ștefan, Crețu, Mekvabishvili, Houri, Mogoș, Rădulescu, Stevanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba
  • Spartak (3-4-3): Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Moistsrapishvili, Mikovic – Azango, Duris, Skrbo
  • Rezerve: Vasil, Vantruba, Jureskin, Ujlaky, Kratochvil, Gong, Kudlicka, Karhan, Daniel, Tomic, Sabo, Badolo
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale rom&acirc;nilor
ARTICOLE PE SUBIECT
Concurență pentru Dennis Man la PSV? Olandezii insistă pentru un puști brazilian de 8 milioane de euro
Concurență pentru Dennis Man la PSV? Olandezii insistă pentru un puști brazilian de 8 milioane de euro
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou &bdquo;under&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou „under”
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit &icirc;n Olanda: &rdquo;Mult succes la echipă!&rdquo;
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit în Olanda: ”Mult succes la echipă!”
&rdquo;Nu o să ies de aici cu viață&rdquo;. A marcat o &rdquo;dublă&rdquo; și a declanșat iadul la doi pași de Rom&acirc;nia
”Nu o să ies de aici cu viață”. A marcat o ”dublă” și a declanșat iadul la doi pași de România
Gică Popescu și golul care &icirc;i ține amintirea vie pe White Hart Lane
Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane
Roger Federer a &icirc;mplinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
Roger Federer a împlinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!