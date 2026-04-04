Adrian Petre, fostul atacant al FCSB, a dezvăluit motivele pentru care nu a reușit să se impună la echipa roș-albastră, după ce în februarie 2020 a fost transferat de la Esbjerg pentru 800.000 de euro.

Fotbalistul, care avea atunci o cotă de piață de 1,3 milioane de euro, a jucat un singur sezon la FCSB, bifând 16 partide, trei goluri și o pasă decisivă.

Becali îl lăuda ca fiind „cel mai bun atacant pe care l-a avut”

Invitat la iamsport, Adi Petre a explicat că responsabilitatea nereușitei îi aparține în totalitate.

„Îmi asum! A ratat Gigi Becali ocaziile pe care le-am avut eu la FCSB? Eu eram la antrenamente, nu el. La meciuri eu intram, nu el. Am avut și meciuri bune, și mai puțin bune, dar, per total, îmi asum că am eșuat din vina mea”, a spus atacantul.

Petre a mai povestit că, în privat, Becali îl lăuda ca fiind „cel mai bun atacant pe care l-a avut” și că avea toate calitățile pentru a ajunge titular la națională.

Totuși, la televizor, patronul FCSB se arăta mai critic. „La început m-am simțit bine acolo, dar una îmi zicea mie personal și alta apărea prin presă. După meci venea și zicea că abia așteptăm să scăpăm de el, că are cel mai mare salariu”, a mai explicat Petre.

După experiența la FCSB, atacantul a fost împrumutat la Cosenza în Serie B și apoi a semnat definitiv cu UTA Arad. Cariera sa a cunoscut un regres, iar în 2025 a evoluat în Liga 3, la CS Păulești.

La momentul redactării acestui articol Adi Petre este liber de contract din 21 ianuarie 2026.