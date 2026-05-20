FRF a menținut-o pe Farul Constanța pe primul loc, însă adevărata surpriză este ascensiunea celor de la Viitorul Cluj și faptul că FCSB a terminat din nou sub CSA Steaua București.

Academia clubului patronat de Gigi Becali a ocupat doar locul 6, cu 84,30 puncte, în timp ce CSA Steaua a fost pe poziția a 5-a, cu 84,62 puncte.

Farul domină din nou clasamentul FRF

Farul Constanța continuă să fie reperul fotbalului juvenil din România și a încheiat pe primul loc, cu 92,46 puncte, un punctaj chiar mai mare decât în 2025.

Pe locul secund a urcat Viitorul Cluj, club coordonat de Răzvan Zăvăleanu, cu 88,56 puncte, în timp ce Dinamo București a produs una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni, ajungând pe podium după ce anul trecut ocupa locul 27.

Top 10 academii din România în 2026:

Farul Constanța – 92,46

Viitorul Cluj – 88,56

Dinamo București – 88,03

AFK Csikszereda – 85,93

CSA Steaua București – 84,62

FCSB – 84,30

FC Voluntari – 84,25

Sport Team București – 84,22

Universitatea Cluj – 84,04

Rapid București – 83,94

Noua campioană a Superligii, Universitatea Craiova, a ocupat locul 11, cu 82,68 puncte.

Clasificarea academiilor influențează licența pentru Superliga

FRF a reamintit că punctajul obținut în clasificarea academiilor are impact direct asupra licenței pentru Liga 1.

Cluburile trebuie să atingă minimum 75 de puncte pentru a evita sancțiuni financiare, iar sub pragul de 60 de puncte licența poate fi refuzată.

Federația a anunțat și extinderea sistemului pentru Liga 2, începând cu sezonul 2027-2028.

FRF punctează academiile pe baza a șapte criterii majore:

Strategie și filozofie – 11,05%

Echipe și jucători – 11,97%

Staff tehnic – 18,27%

Staff suport – 7,25%

Antrenamente și meciuri – 7,70%

Infrastructură și facilități – 21,65%

Rezultate – 22,11%

Ediția din 2026 a avut un număr record de participante, cu 130 de cluburi înscrise în procesul de clasificare.