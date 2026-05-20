FRF a menținut-o pe Farul Constanța pe primul loc, însă adevărata surpriză este ascensiunea celor de la Viitorul Cluj și faptul că FCSB a terminat din nou sub CSA Steaua București.
Academia clubului patronat de Gigi Becali a ocupat doar locul 6, cu 84,30 puncte, în timp ce CSA Steaua a fost pe poziția a 5-a, cu 84,62 puncte.
Farul domină din nou clasamentul FRF
Farul Constanța continuă să fie reperul fotbalului juvenil din România și a încheiat pe primul loc, cu 92,46 puncte, un punctaj chiar mai mare decât în 2025.
Pe locul secund a urcat Viitorul Cluj, club coordonat de Răzvan Zăvăleanu, cu 88,56 puncte, în timp ce Dinamo București a produs una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni, ajungând pe podium după ce anul trecut ocupa locul 27.
Top 10 academii din România în 2026:
- Farul Constanța – 92,46
- Viitorul Cluj – 88,56
- Dinamo București – 88,03
- AFK Csikszereda – 85,93
- CSA Steaua București – 84,62
- FCSB – 84,30
- FC Voluntari – 84,25
- Sport Team București – 84,22
- Universitatea Cluj – 84,04
- Rapid București – 83,94
Noua campioană a Superligii, Universitatea Craiova, a ocupat locul 11, cu 82,68 puncte.
Clasificarea academiilor influențează licența pentru Superliga
FRF a reamintit că punctajul obținut în clasificarea academiilor are impact direct asupra licenței pentru Liga 1.
Cluburile trebuie să atingă minimum 75 de puncte pentru a evita sancțiuni financiare, iar sub pragul de 60 de puncte licența poate fi refuzată.
Federația a anunțat și extinderea sistemului pentru Liga 2, începând cu sezonul 2027-2028.
FRF punctează academiile pe baza a șapte criterii majore:
- Strategie și filozofie – 11,05%
- Echipe și jucători – 11,97%
- Staff tehnic – 18,27%
- Staff suport – 7,25%
- Antrenamente și meciuri – 7,70%
- Infrastructură și facilități – 21,65%
- Rezultate – 22,11%
Ediția din 2026 a avut un număr record de participante, cu 130 de cluburi înscrise în procesul de clasificare.