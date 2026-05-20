Mikel Arteta și-a decis viitorul după ce i-a adus titlul lui Arsenal

Arsenal a devenit campioana Angliei după 22 de ani de ”secetă”.

Remiza dintre Manchester City și Bournemouth, scor 1-1, din penultima etapă a campionatului, a făcut ca ”Tunarii” să primească mai devreme titlul de campioni ai Angliei. 

Contract nou pentru Arteta, după ce Arsenal a devenit campioană

A doua zi după ce Arsenal a devenit campioana Angliei, celebrul jurnalist Fabrizio Romano a dezvăluit ce urmează pentru Mikel Arteta, antrenorul care a adus primul titlu după 22 de ani pe Emirates. 

Conform lui Romano, Arteta va semna un nou contract cu Arsenal. Actuala înțelegere a tehnicianului spaniol va expira în vara anului următor, însă ”Tunarii” nu vor să își piardă ”talismanul” și vor să îi ofere un contract pe mai multe sezoane și o mărire substanțială a salariului. 

Se pare că decizia a fost luată încă din luna februarie, iar Arteta este mai multe decât încântat să continue pe banca lui Arsenal. Sursa citată susține că discuțiile vor continua după finala Champions League pe care Arsenal o va disputa împotriva lui Paris Saint-Germain, pe 30 mai.

Lorena Bernal, femeia din spatele succesului lui Mikel Arteta

”Tunarii” au câștigat titlul în Premier League după o pauză de 22 de ani, iar antrenorul Mikel Arteta este principalul artizan al succesului. 

Totuși, și tehnicianul spaniol de pe banca lui Arsenal a avut în spatele lui un sprijin uriaș. Soția sa, Lorena Bernal, a jucat un rol aproape la fel de mare în titlul câștigat de Arsenal.

Bernal l-a susținut îndeaproape pe Arteta și nu a ezitat să sară în apărarea antrenorului atunci când situația a cerut-o. În urmă cu doar câteva luni, când Arteta era criticat de fanii ”Tunarilor” Bernal a intervenit și le-a cerut suporterilor să nu pună întreaga presiune în spatele antrenorului. 

”Victoria nu depinde doar de el, dar, cu siguranță, el face tot ce poate pentru a obține cele mai bune rezultate” a scris Bernal pe rețelele sociale. 

