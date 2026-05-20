Dinamo este ”blocată” pe locul patru, care asigură prezența la barajul pentru Conference League cu o echipă din play-out, deoarece Universitatea Craiova a câștigat eventul, astfel că locul de Europa League a fost ”cedat” pentru următoarea clasată.

Când se dispută finala barajului pentru Conference League, Dinamo - FCSB / FC Botoșani

”Câinii” vor disputa un meci pe teren propriu împotriva câștigătoarei dintre FCSB și FC Botoșani, adică primele două echipe care dețin licență UEFA din play-out.

În cursul zilei de miercuri, LPF a anunțat când se vor disputa meciurile de la baraj. FCSB și FC Botoșani se vor înfrunta pe 24 mai, duminică, de la ora 20:30, pe stadionul din Ghencea, iar câștigătoarea va da piept cu Dinamo cinci zile mai târziu, pe arena ”Arcul de Triumf”.

Finala barajului pentru cupele europene se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30. Cel mai probabil, meciul se va disputa cu un stadion plin, având în vedere că micuța arenă de lângă Mănăstirea Cașin dispune de doar 7.500 de locuri.

”Da, da. Ceea ce simt acum este că clubul progresează, suntem din ce în ce mai buni, suntem mai competitivi, iar dacă vom juca în cupele europene în sezonul următor va fi un succes, pentru moment”, a spus Kopic, la conferința de presă de după Dinamo - CFR Cluj 0-0.

Barajele pentru promovare/retrogradare în Superligă

În Liga 2, Corvinul și Sepsi OSK au promovat direct. FC Voluntari va juca barajul după ce a încheiat la egalitate de puncte cu Sepsi, dar a fost dezavantajată de clasarea din sezonul regulat.

Ilfovenii vor întâlni Hermannstadt sau Unirea Slobozia, în timp ce Chindia Târgoviște va juca împotriva uneia dintre Farul Constanța sau Petrolul Ploiești.

Prima manșă a barajelor este programată pe 23–24 mai, iar returul pe 30–31 mai sau 1 iunie.