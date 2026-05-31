Cel mai bun jucător al competiţiei a fost desemnat atacantul georgian Khvicha Kvaratskhelia .

Grupul Observatorilor Tehnici din cadrul UEFA, al cărui membru este şi Ionuţ Lupescu, a anunţat numele celui mai bun jucător al Ligii Campionilor ediţia 2025-2026.

Acesta este atacantul georgian Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), care a evoluat în 16 partide, însumând 1.141 de minute efective de joc, în cursul cărora a înscris 10 goluri şi a oferit 7 assist-uri.