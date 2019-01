"Cu Becali vorbesc, m-a mai sunat de cand am plecat. Cu Meme n-am vorbit niciodata!" Dica, despre plecarea de la FCSB si momentul pe care si-l reproseaza

Nicolae Dica e de parere ca lupta la titlu se va da in cinci in acest sezon. Sepsi poate fi marea surpriza.

Nicolae Dica spune ca a ramas in relatii bune cu Gigi Becali. Cu Mihai Stoica nu a mai vorbit deloc, desi, spune el, a avut o relatie buna cu managerul de la FCSB.

"Am avut incredere in Meme, am avut o relatie OK. Tot ce aveam sa ii spun ii spuneam, nu am avut probleme. Am lucrat impreuna si cand eram jucator, am lucrat bine si acum. Nu am mai vorbit cu el de cand am plecat de la Steaua, dar asta nu inseamna ca avem vreo problema."

"Cu Becali am vorbit de mai multe ori de cand am plecat. Nu mi-a cerut sfaturi, nu imi permit sa dau eu sfaturi. Nu este OK fata de cel care antreneaza, eu asa cred", a spus Nicolae Dica la Ora exacta in sport (PRO X).

Dica spune ca daca ar fi sa dea timpul inapoi, ar schimba ceva la meciul cu Poli Iasi, din finalul sezonului trecut.

"Lucrul pe care mi-l reprosez e ca nu am castigat campionatul. As face unele schimbari daca ar fi sa dau timpul inapoi. De exemplu, in meciul de la Iasi, unde am pierdut titlul."

"Totusi, consider ca acolo nu trebuia sa fac eu nimic pentru motivatie. Motivatia trebuia sa vina de la jucatori, jucam cu titlul pe masa", a mai spus Dica.

Fostul antrenor de la FCSB crede ca lupta la titlu se va da in cinci echipe.

"Steaua, CFR, Craiova, Viitorul, dar si Sepsi. Toate aceste echipe au sanse la titlu, dupa injumatatirea punctelor."