ATAC direct la sefii de la CFR dupa umilinta cu Dudelange: "Erau preocupati cu intoxicarea jucatorilor!"

CFR Cluj a fost umilita de Dudelange in Play-Off-ul Europa League.

Clujenii au pierdut cu 2-5 la general duelul cu luxemburghezii si au ratat calificarea in grupele Europa League.

Edi Iordanescu, antrenorul celor de la CFR care a fost demis dupa 0-1 cu Malmo, ii acuza pe cei aflati la conducerea clubului pentru esecul echipei.

"Eu am cerut niste schimbari la CFR, nu s-au intamplat asa cum imi doream pentru ca o anumita parte a conducerii era mai preocupata cu intoxicarea unor jucatori decat cu lucruri care tin de constructie, de dezvoltare. Daca toti fotbalistii erau cu mintea acolo unde trebuia, nu pierdeam niciodata cu Malmo. Am simtit si am anticipat ca ne autodistrugem, dar au fost unele lucruri pe care nu le puteam controla. In final s-a pierdut jocul pe o greseala personala, dar puteam repara in retur daca exista unitate. Partea din conducere care a plecat impreuna cu mine, Marian Copilu, Mara sau Bilaso, oamenii astia au adus un titlu pentru CFR si trebuiau sa continue munca bine facuta. E pacat pentru club, pentru suporteri, pentru patron, pentru banii investiti. Dar nu mai e problema mea", a declarat Edi Iordanescu pentru Pro Sport.

Fostul antrenor al celor de la CFR a marturisit ca nu a urmarit meciurile echipelor romanesti din Play-Off-ul Europa League.