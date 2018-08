Ganea a ajuns la Cluj si a fost la meci! Anunt de ultima ora la CFR

Conceicao a condus antrenamentul de azi, dar nu e sigur ca va continua pe banca CFR-ului.

Ionel Ganea e deja in oras si ar putea sa-si negocieze in urmatoarele ore venirea pe banca CFR-ulu, anunta Gazeta Sporturilor. Ganea a urmarit partida pe care CFR 2 a disputat-o in liga a 3-a cu Minerul Baia Mare. La CFR 2 a jucat si a marcat George Ganea, fiul sau. La meci s-a aflat si Eugen Trica, varianta de asistent propusa pentru Ganea, conform informatiilor aparute in presa. Trica e acum scouter la CFR. Si jucatorii de la prima echipa Alex Paun si Valentin Costache au fost in tribunele stadionului din Cluj.

Ultima oara, Ganea a lucrat la ACS Poli Timisoara, in B. S-a despartit de banateni din cauza problemelor financiare grave ale clubului.