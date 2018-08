Iuliu Muresan, OUT de la CFR?! Surpriza MAXIMA la Cluj: ce nume urias e favorit sa preia clubul

CFR Cluj a pierdut cu 2-5 la general duelul cu Dudelange din play-off-ul Europa League.

Dupa ratarea calificarii, antrenorul Toni Conceicao si-a anuntat demisia, iar clubul se afla intr-o criza majora.

Patronul clujenilor, Nelu Varga, ar putea aduce la echipa un om care sa-l ajute sa faca ordine, in locul lui Iuliu Muresan. El i-a fost recomandat de Ivan Patzaikin, potrivit Digi Sport.

Este vorba despre Hermino Menedez, un fost mare canotor.

"Am auzit ceva, eu il cunosc pe Menedez, dar nu stiu ce sa spun in acest moment", a explicat Mara.

Daca intelegerea cu Menedez nu se concretizeaza, Nelu Varga i-ar putea aduce la conducere pe Daniel Stanciu, fost jurnalist si director sportiv la Hapoel Akko, echipa din Israel.

Al doilea plan de rezerva este Rafael Gordillo, fost presedinte la Betis Sevilla. In cazul in care ibericul accepta, Iuliu Muresan va ramane si el in conducerea clubului.