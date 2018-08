Le e frica sa nu fie OTRAVITI! Caz INCREDIBIL inainte de CFR - Dudelange. Ce masuri isi iau luxemburghezii

CFR - Dudelange devine un meci mult mai mare decat afisul sau initial!

Batuti cu 2-0 in Luxemburg, CFR-istii n-au lasat o impresie jenanta doar pe teren. La fel s-a intamplat si in afara lui.

Presedintele Romain Schumacher sustine ca romanii s-au comportat 'ca niste nebuni' si ca i-au amenintat: "Veniti voi in Romania!". "Am sunat-o pe secretara lor si i-am spus ca le fac referat la UEFA", a transmis Schumacher in Le Quotidien. Conducerea Clujului nu trebuie sa-si faca nicio grija cu organizarea pentru adversari. Luxemburghezii si-au gasit singuri autocar pentru deplasarea in oras si au adus de acasa un bucatar, speriati ca pot primi "mancare stricata" la Cluj!

"Colegii romani sunt destul de sumbri. Nu spun nici macar buna ziua cand vin la sedintele UEFA. Cei de la Videoton si acum ne-au suant sa ne felicite pentru victoriile cu Legia si CFR", a incheiat Schumacher.